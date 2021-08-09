Orman yangınlarında son durum! Yangınlar söndü mü, nerelerde devam ediliyor? Orman yangını devam eden yerler ve yangın haritası!

Orman yangınları 13. Gününde de devam ediliyor. 47 ilimizde çıkan 241 orman yangınından 235'i kontrol altına alındı. Muğla'daki 6 farklı noktada devam eden yangınlara ise devam ediliyor. Muğla'da ise alevlere müdahale ediliyor. Peki, Yanlar nerelerde devam ediyor? İşte yangında son durum ve haritası…

Yangınlar söndü mü, sorusuna tüm Türkiye tarafından yanıt aranıyor. 13 gündür orman yangınları devam ederken yangınlarla mücadele de sürüyor. 28 Temmuz'da başlayan orman yangınları deniyle 47 ilde toplamda 83 bin 810 hektarlık ormanlık alan küle söndü, binlerce doğa canlısı öldü, yüzlerce vatandaşımız evlerinden oldu.

ORMAN YANGINI DEVAM EDEN YERLER VE YANGIN HARİTASI: 235 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

47 ilimizde çıkan 241 orman yangınından 235'i kontrol altına alındı, yalnızca Muğla'nın 6 farklı noktasında yangınlar devam ediyor.

Yangınlara, 15 uçak, 64 helikopter, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 150 iş makinesi ve 5 bin 250 personelle müdahale ediliyor.

Yangının devam ettiği Muğla'daki yerler

Milas: Fesleğen, Akçakaya, Bayır, Çatık

Yatağan: Hacıveliler, Hisarardı

Kavaklıdere: Yerküpe, Gökçukur

Menteşe: Kozağa, Şenyayla, Yumaklı

Köyceğiz: Yayla, Gökovacık, Çayhisar, Sazak, Otmanlar

Seydikemer: Karaköy

BAKAN: ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bakan Pakdemirli dün yaptığı açıklamada, "Muğla'da şu ana kadar 10 bin 400'e yakın sorti yapıldı, 180 bin ton su atıldı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Milas'taki yangın henüz kontrol atlında değil ama özellikle termik santralle ilgili riskler de azalıyor. Kavalıkdere, Köyceğiz yangınları devam ediyor ama hepsinde olumlu gidişat var" sözlerine yer verdi.

MİLAS

Milas ilçesindeki orman yangınına müdahale yoğun hava destekli sürüyor. Bölgede çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi karadan, uçak ve jandarma helikopterlerinin de aralarında olduğu çok sayıda helikopterle havadan müdahalede bulunuluyor. Yanan alanlar havadan da görüntülendi.

YATAĞAN

Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınına Gökbel Dağı'nın Akçaova Mahallesi'nde kalan kısmından müdahaleye devam ediliyor.

KAVAKLIDERE

Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda iki gün önce başlayan ve Menteşe ilçesine ulaşan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadele ediliyor.

MENTEŞE

Alevler, ilçenin Menteşe Mahallesi'ndeki evlere ulaştı. Tahliye edilen mahallede 5 ev zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle yön değiştiren alevler, Kavaklıdere'nin Çamlıbel ve Çatak mahalleleri ile Göktepe Dağı'na ardından Muğla merkeze bağlı Şenyayla mahallesindeki ormanlık alana sıçradı.

KÖYCEĞİZ

Köyceğiz ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor. Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle ilerleyişi durdurulmaya çalışılan yangın nedeniyle Otmanlar Mahallesi tahliye edildi. Mahalle sakinleri küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını da güvenli bölgeye götürdü.

SEYDİKEMER

Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere, havadan 2 helikopter ile bir yangın söndürme uçağı ve kara ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.