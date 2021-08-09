Orman yangınlarında son durum! Aydın Çine için büyük seferberlik: Alevlere karşı canla başla büyük mücadele...

Türkiye'de çıkan yangınların büyük kısmı söndürüldü, Muğla ve Aydın’da 8 bölgede orman yangınları sürüyor. Muğla Yatağan’dan Aydın Çine’ye sıçrayan yangınlara müdahale ediliyor. Gönüllüler, gölete su taşıyarak ekiplere destek oluyor. Milas’ta devam eden yangının tehdit ettiği Yeniköy Termik Santrali’nde önlemler artırılırken, Köyceğiz’de ise alevler nedeniyle bir yayla boşaltıldı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde başlayarak komşu il Aydın ’ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Muğla ’nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınının 11’nci gününde de alevler, Çövenli Yaylası yakınındaki ormanlık araziye ulaşınca burada yaşayanlar evlerinden tahliye edildi. Muğla, Dalaman ’da da yangın çıkarken Türkiye’nin Muğla ve Aydın’da 8 bölgede süren orman yangınlarına karadan ve havadan mücadelesi sürüyor.

Muğla’nın Milas kırsalında 9 gündür süren orman yangınında Bayırköy Mahallesi’ndeki alevler Yeniköy Termik Santrali’ne 5 kilometre yaklaşınca santralde önlemler arttırıldı. Santralin etrafına çekilen ili kilometrelik hatta su tankerleri, arazöz ve iş makineleriyle yüzlerce personel hazır bekletiliyor.

Santral çevresindeki hattın sağ ve solundaki makilik alan tırpanlandı, bazı ağaçlar da alevlerin önüne geçebilmek için kesildi. Santral çevresinde hendekler kazıldı. Toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da santral çevresinde olası yangın tehlikesine karşı hazır bekletildi.

Orman ekipleri yangına set çekerken, alevlerin yüksek kesimlerden aşağılara inmesinin önüne geçilmeye çalışıldı. Yangının 9’uncu gününde alevler Fesleğen Mahallesi ve Yeniköy Termik Santrali hattında devam ederken, alevlere havadan 2 uçak, 5 helikopter; karadan da 50 arazöz, 20 itfaiye aracı ve çok sayıda orman işçisi ve itfaiye eriyle müdahale edildi. Yeniköy Termik Santrali yetkilileri, tedbir amacıyla Belarus ’tan büyük ve kapsamlı yangınlarda kullanılan MI-26 tipi bir helikopter kiraladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kontrolü altında operasyona hazır hale getirilen helikopter, dün itibarıyla kullanılmaya başlandı. Gün doğumundan batımına kadar çalışabilen, 15 ton su boşaltma kapasitesine sahip MI-26 helikopterinde 14 mürettebat görev alıyor. Helikopter, 5 Eylül’e kadar hizmet verebilecek. Muğla’da Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde süren yangınlara da müdahale devam ediyor.

Yatağan Hacıveliler Mahallesi’nde önceki gün başlayan yangına ise ekipler dün havadan ve karadan müdahale etti. Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınıyla mücadele de dün sürdü. Köyceğiz ilçesinde yaklaşık 11 gündür devam eden yangının söndürülmesi için çalışıldı.

Muğla’nın Yatağan ilçesinden Aydın’in Çine ilçesinin Akçaova Mahallesi’ne ulaşan ve rüzgârın etkisiyle yeniden Yatağan ilçesine yönelen orman yangınını söndürme çalışmalarına da havadan da destek veriliyor. Sarp arazide devam eden yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesi güçlükle sürdürüldü.

Çalışmalara gönüllü vatandaşlarla Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Özel Riskli Arama Servisi’nden 200 kişilik ekip de katkı sunuyor. Ekiplerin çalışmalarına destek veren gönüllüler helikopterlerin su aldığı DSİ’ye ait gölete kendi araçlarıyla çeşitli yerlerden su getiriyor. Vatandaşlardan Mehmet Bozdağ, Akçaova Mahallesi’nde yaşadığını ve 3 gündür devam eden yangın nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Bozdağ, “Vatandaşımız sağ olsun hepsi de helikopterler su alsın diye gölete sabaha kadar, bidon ve tankerlerle su taşıdılar. Katkımız olabiliyorsa ne mutlu bize” dedi. Bölgede 6 Ağustos Cuma günü öğleden sonra yangın çıkmış, ilk belirlemelere göre 500 hektar alan zarar görmüş, 6 mahallenin belirli bölümleri tahliye edilmişti.

Muğla’nın Dalaman ilçesi Cafer Mahallesi Kuzmuar mevkiindeki kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, dün saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Dalaman Havalimanı’nın karşısında yer alan ormanlık alandan yükselen dumanlar nedeniyle olay yerine ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının havalimanına herhangi bir tehdit oluşturmadığı öğrenildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Manisa’nın Saruhanlı ve Gördes ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Saruhanlı’nın Çakmaklı Mahallesi Karatepe mevkisinde dört farklı noktada çıkan orman yangınına orman işletme müdürlüğüne bağlı 10 arazöz ile müdahale edildi. Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürdü.

Yangında 24 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Gördes’te ise alevler nedeniyle 4 hektarlık alan yandı. Antalya ’nın Kaş ilçesinde 5 ayrı noktada çıkan orman yangını söndürüldü. Isparta ’nın Sütçüler ilçesinde geçen pazartesi çıkan orman yangını da 7’nci günde büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Özellikle Çandır, Kızıllı ve Yıldız mahallelerinde yoğunlaşan alevler, bölgenin sarp ve dik olması nedeniyle müdahalede güçlük yaşanıyordu. Sağanak ile birlikte bu bölgelerde de yangının yayılım hızı düştü. Burada görevli çok sayıda itfaiye aracı Muğla’ya sevk edildi.

Antalya ve Muğla’da yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına katılan orman işçileri, botlarını, hortumları yastık yaparak birkaç saat dinlenebiliyor, yemeklerini kısa sürede alevler arasında yiyebiliyor. İşçiler, bu süreçte en fazla ailelerine özlem duyduklarını söylüyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla’nın Bodrum ilçesinde turizm sektörü ile Bodrum Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası ve Denizciler Derneği temsilcileriyle koordinasyon toplantısına katıldı. Yangınların söndürülmesinin ardından hızlı bir şekilde tekrar normal hayata dönüldüğünü başta Türkiye olmak üzere bütün dünyaya anlatmak gerektiğini söyleyen Ersoy, “Bölgeye yapabileceğimiz en büyük yardım normalleşmeye katkı sağlamaktır.

Halkımızdan tek isteğimiz burada normalleşme süreci gereği yemek yemeleri, konaklama ve tatil planlarını buralarda yapmalarıdır” dedi. Bir gazetecinin “İptallerle ilgili gelişme var mı?” sorusuna Ersoy, “Yangın sırasında geçici iptaller oluyor ama rezervasyonlar akmaya devam ediyor. Yangının sönmesiyle birlikte iptallerin azaldığını, rezervasyonların arttığını görüyoruz. Eski düzeye hızlı bir şekilde geleceğini düşünüyoruz. Havalimanındaki varışlarda da hızlı bir artış tekrar başladı. Bölge inşallah hızlı bir şekilde normale dönecek” yanıtını verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris ’te yaptığı açıklamada, “Muğla’daki tüm yangınlarla ilgili durum iyiye doğru gidiyor. Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangın yok” dedi. 2 işçinin uçurumdan yuvarlandığını belirten Pakdemirli, “Helikopterle hastaneye kaldırıldılar. Hayati tehlikeleri yok” diye konuştu. Pakdemirli, Yunanistan ’ın uçak talebi olduğunu ifade ederek, “Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan’a sağlıyor olacağız” dedi.

MİÇOTAKİS: KÂBUS GİBİ BİR YAZ

Yunanistan’da birçok noktada 10 gündür devam eden orman yangınlarının büyük bölümü tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamıyor. Başkent Atina ’nın yer aldığı Attika bölgesinin kuzey kesimleri ve Eğriboz Yarımadası ile Mora Yarımadası’ndaki yangınlar yer yer yeniden alevlenirken; ülke genelindeki yangınlarda en az 500 bin dönümlük ormanlık alan ve tarım arazisiyle yüzlerce ev ve iş yeri kül oldu, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 6 günden bu yana tüm ülkeyi kasıp kavuran orman yangınlarını “kâbus gibi bir yaz” diye tanımladı. Öte yandan Zakinthos Adası’nda orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan Petzetel tipi yangın söndürme uçağının düştüğü, pilotunun sağ kurtulduğu bildirildi.