Orman yangınlarında son dakika haberleri! Kritik bölgelerde son durum: Marmaris, Milas, Manavgat, Karacasu...

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele 10 gündür sürüyor. İşte yurt genelinde orman yangınlarındaki son dakika gelişmeleri...

GÜRCEĞİZ MAHALLESİ ALEVLERE TESLİM OLDU

Gece yarısı itibariyle yangında 7'nci güne girilirken, günlerdir söndürme çalışmalarını ve alevlerin seyrini sahada takip eden Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat, endişesini dile getirdi. Durumun çok ciddi olduğunu ifade eden Başkan Tokat, geniş bir hat üzerinde yayılan yangının Yeniköy Termik Santraline yöneldiğini kaydetti. Başkan Tokat, "Gürceğiz Mahallesini ciddi olarak kaybetmiş durumdayız. Ateş termik santrale doğru yönelebilir. Burada durum çok ciddi açıklamasını yaptı.

'5 İL 18 İLÇE VE 99 KÖYLE 714 ÇİFTÇİ ETKİLENDİ'

'KEMERKÖY TERMİK SANTRALİ ÇOK CİDDİ BİR HASAR ALMADAN ATLATILMIŞ OLDU'

Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangınla alakalı da konuşan Pakdemirli, "Yangın Kemerköy'de santralinin şaft sahasına atladı ve ondan sonra da karşı tepeye atlayarak devam etti. Konuyla alakalı Enerji Bakanımız gerekli incelemeleri yaptı. Ancak ilk tespitlere göre Kemerköy Termik Santrali çok ciddi bir hasar almadan bu konuyu atlatmış oldu" ifadesini kullandı.

'SON 2 YILDA 5 BÜYÜK YANGIN, 9 GÜNDE İSE 15 BÜYÜK YANGIN YAŞADIK'

FARKLI ÜLKELERDEN GELEN DESTEKLER

'HER VATANDAŞ İÇİN 3'ER FİDAN'

Yanan alanların ne olacağı konusunun sürekli speküle edildiğini söyleyen Pakdemirli, "Yanan yerler tekrar ağaçlandırılır. Anayasanın 164'üncü maddesi uyarınca yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz. Yangınlar soğutulduktan sonra en kısa sürede hasar tespiti yapılacak ve yanan ağaçlar en kısa zamanda sahadan çıkartılacak ve ilk yangından sonra fidan dikimi başlayacak. Yeni ağaçlandırma yine doğal bitki örtüsüyle de uyumlu olacak. Geleceğe nefes kampanyası ile toplam 252 milyon fidan ki bunun şöyle bir önemi var, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için 3'er fidanı yıl bitmeden mutlaka dikeceğiz. Buradaki ana amacımız vatandaşımızla beraber el ele sahada dikmek. Yangınlarla mücadele eylem planları ve kürsel ısınma ve iklim değişikliğine göre hem kamuda hem bizim Bakanlığımızda revize edileceğini de söylemek isterim. Kamu kurumları ve belediyeler arasında koordinasyonun biraz daha güçlendirilmesi gerektiği konusundaki fikirlerimi daha önceden ifade etmiştim. Orman köylülerimizin daha fazla desteklenerek, ormana daha fazla sahip çıkılmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

'AKDENİZ ORMAN YANGINLARI MÜCADELE BİRLİĞİ KURULAMSININ VAKTİ GELMİŞTİR'

Bakan Pakdemirli, geçen yıl yangınlarda kullanılan İHA'ların ilk denemesinin yapıldığını söyleyerek, "Bu yıl 9 İHA, 10 dron ve insansız helikopterleri kullanmaya başladık. Tüm bunları yapan orman teşkilatımızın hem yeşili koruma ve artırma görevi var. Son 19 yılda 5 buçuk milyar fidanı toprakla buluşturan bu teşkilat 19 yılda da orman varlığımızı 2 milyon hektar artırdı. Orman varlığı sıramızda, 2015'te 46'ncı sıradayken 2020'de 27'nci sıradayız. Ağaçlandırmada Avrupa'da birinci ve dünyada da dördüncü sıradayız. Bundan sonra da bu konuda iddialıyız. Ekibim, teşkilatım şu anda yorgun ama hala motiveler. Hala çok istekli bir şekilde bir an evvel bu yangınların söndürülmesi için çalışıyorlar. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır istiyorum. Gün tartışma günü değil, alevlerle tek vücut bir şekilde savaşma günü olduğunu düşünüyorum. Polemiklerden ve bilgi kirliliğinden uzak durmayı tüm vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Sadece resmi açıklamalara itibar edilmesi çok önemli" diye konuştu.

'552 KİŞİ YANGINDAN ETKİLENEREK HASTANELERE MÜRACCAT ETMİŞTİR'

'HERHANGİ BİR RADYOAKTİF SIZINTI TESPİT EDİLEMEDİ'

Bakan Soylu, 300 sağlık çalışanının her gün sahada olduğunu ifade ederek, "Bugün itibariyle 35 ayrı mahalle ve 6 ilçede yangınla mücadele edilmektedir. Yine ifade etmem gerekir ki Kemerköy Termik Santrali'nde meydana gelen olaydan hemen sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri hemen gerekli ölçümleri gerçekleştirmiştir. Herhangi bir radyoaktif sızıntı tespit edilememiştir. Zaman uzadıkça motivasyon düşmemekte, zaman uzadıkça yorgun olunmasına rağmen yorgunluk gösterilememeye çalışılıyor. Herkes büyük bir mücadele veriyor. Öyle tablolara şahit oluyoruz ki büyük milletimizin asaletini burada her an yaşıyoruz. Hem kahramanlarımızın ortaya koymuş oldukları mücadeleye, hem bir şey yetiştirebilir miyim, bir ağaç bile yanmasın mücadelesini gerçekleştirdikleri büyük bir anlayış hala sahada devam etmektedir. Hala hem havadan hem de karadan büyük bir mücadele verilmektedir. En ufak bir eksiklik ve aksaklık yapmamak için gece gündüz gayret ediyoruz" diye konuştu.