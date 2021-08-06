Orman yangınlarında son dakika haberleri! Kritik bölgelerde son durum: Marmaris, Milas, Manavgat, Karacasu...

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele 10 gündür sürüyor. Milas ilçesindeki yangında, merkeze 28 kilometre uzaklıktaki 150 nüfuslu Gürceğiz Mahallesi, rüzgarın yön değiştirmesiyle gece yarısı alevlere teslim oldu. Bakan Pakdemirli, "5 il 18 ilçe ve 99 köyde 3 bin 714 çiftçi etkilendi" dedi. Karacasu'daki orman yangının 3üncü gününde söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Manavgat ilçesi Beydiğin Mahallesinde başlayan orman yangını, İbradı ilçesinde de etkili olmaya devam ediyor.

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele 10 gündür sürüyor. İşte yurt genelinde orman yangınlarındaki son dakika gelişmeleri...

GÜRCEĞİZ MAHALLESİ ALEVLERE TESLİM OLDU

Muğla'nın Milas ilçesindeki yangında, merkeze 28 kilometre uzaklıktaki 150 nüfuslu Gürceğiz Mahallesi, rüzgarın yön değiştirmesiyle gece yarısı alevlere teslim oldu. Mahallede birçok ev alevler içerisinde kaldı. İlerleyişi bir türlü engellenemeyen ve geniş alana yayılan yangın Gürceğiz Mahallesinin ardından Bayır Mahallesini tehdit etmeye başladı.

BAŞKAN TOKAT: ATEŞ TERMİK SANTRALE YÖNELEBİLİR, DURUM ÇOK CİDDİ

Gece yarısı itibariyle yangında 7'nci güne girilirken, günlerdir söndürme çalışmalarını ve alevlerin seyrini sahada takip eden Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat, endişesini dile getirdi. Durumun çok ciddi olduğunu ifade eden Başkan Tokat, geniş bir hat üzerinde yayılan yangının Yeniköy Termik Santraline yöneldiğini kaydetti. Başkan Tokat, "Gürceğiz Mahallesini ciddi olarak kaybetmiş durumdayız. Ateş termik santrale doğru yönelebilir. Burada durum çok ciddi açıklamasını yaptı.

PAKDEMİRLİ VE SOYLU MARMARİS'TE

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris Öğretmenevi'ndeki Yangın Yönetim Merkezi'ne gelerek basın açıklamasında bulundu. Muğla il genelinde 1 hafta yağış beklenmediğini dile getiren Bakan Pakdemirli, "Cuma günü rüzgarın güneybatı ve güney yönlerinden saatte 20 ile 40 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Cumartesi kuzey yönlerinden 30 ile 50 kilometre ondan sonra da 60 kilometre. Pazar günü rüzgarın etkisini kaybetmesini bekliyoruz. 5 günlük nem, günlük yaklaşık yüzde 20 gece de 40 ile 50 civarında." diyerek meteorolojik bilgiyi paylaştı.

'5 İL 18 İLÇE VE 99 KÖYLE 714 ÇİFTÇİ ETKİLENDİ'

Bakan Pakdemirli, yangının yolaçtığı tahribatla ilgili verdiği bilgide, "Bildiğiniz üzere burada hem yangınlarla ilgili çalışmalar hem de AFAD 'ın ve ilgili kurumların hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 5 il 18 ilçe ve 99 köyde 3 bin 714 çiftçi, 31 bin dekar alan, 668 dekar orta altı üretim alanı, 397 büyükbaş 3 bin 961 küçükbaş, bin 350 tarımsal yapı, bin 137 alet-makine ve 2 bin 88 ton depo ürünü hasar görmüştür. Bunların tazminiyle ilgili gerekli açıklamalar yapıldı. Bugüne kadar 108 milyon TL sigorta bedeli olan 555 ihbarın notunu aldık ve bunların da çalışmaları devam ediyor" dedi.

'KEMERKÖY TERMİK SANTRALİ ÇOK CİDDİ BİR HASAR ALMADAN ATLATILMIŞ OLDU'

Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangınla alakalı da konuşan Pakdemirli, "Yangın Kemerköy'de santralinin şaft sahasına atladı ve ondan sonra da karşı tepeye atlayarak devam etti. Konuyla alakalı Enerji Bakanımız gerekli incelemeleri yaptı. Ancak ilk tespitlere göre Kemerköy Termik Santrali çok ciddi bir hasar almadan bu konuyu atlatmış oldu" ifadesini kullandı.

'SON 2 YILDA 5 BÜYÜK YANGIN, 9 GÜNDE İSE 15 BÜYÜK YANGIN YAŞADIK'

Müdahalede araç sayılarının da hesaba katılması gerektiğini belirten Pakdemirli, "Sadece uçak ve helikopter üzerinden konuşmak değil, bunlarla beraber diğer makine ve tesisat ile insan sayıları üzerinde durmamız gerekiyor. Artan yangınlara karşı hava ve kara müdahale araçlarını hızlıca artırdık. Örneğin 28 Temmuz 'da 49 yangına envanterimizdeki 1 uçak 21 helikopter ve 206 arazözle müdahale ederken, 31 Temmuz'da 107'ye ulaşan yangınlara 6 uçak, 36 helikopter ve 736 arazözle müdahale ettik. Yine 4 Ağustos'tan sonra da 16 uçak, 56 helikopter 850 arazöz ve su tankeriyle de etkin müdahalemize devam ediyoruz. Son 2 yılda 5 büyük yangın yaşadık, ancak son 9 günde 15 büyük yangın yaşadık. Toplam 16 uçak, 56 helikopter ve 7 jandarma helikopteri de filomuza destek veriyor" diye konuştu.

FARKLI ÜLKELERDEN GELEN DESTEKLER

Farklı ülkelerden de 23 hava aracının filoya destek verdiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Rusya'dan 5 tanker uçak ve 3 helikopter, Ukrayna 'dan 3 tanker uçak, 4 helikopter, İspanya 'dan 2 amfibik uçak, Hırvatistan 'dan 1 amfibik uçak, İran 'dan 1 tanker uçak ve 2 helikopter, Azerbeycan'dan da 1 uçak ve 1 helikopterle havadan müdahaleye devam ediyoruz. Azerbeycan'dan 53 yangın söndürme aracı ve 500 personel aramıza katıldı. Azerbeycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı da burada bizimle beraber. Katar 'dan 65 arama kurtarma personeli de sahada çalışmalarına devam ediyor" dedi.

'HER VATANDAŞ İÇİN 3'ER FİDAN'

Yanan alanların ne olacağı konusunun sürekli speküle edildiğini söyleyen Pakdemirli, "Yanan yerler tekrar ağaçlandırılır. Anayasanın 164'üncü maddesi uyarınca yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz. Yangınlar soğutulduktan sonra en kısa sürede hasar tespiti yapılacak ve yanan ağaçlar en kısa zamanda sahadan çıkartılacak ve ilk yangından sonra fidan dikimi başlayacak. Yeni ağaçlandırma yine doğal bitki örtüsüyle de uyumlu olacak. Geleceğe nefes kampanyası ile toplam 252 milyon fidan ki bunun şöyle bir önemi var, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için 3'er fidanı yıl bitmeden mutlaka dikeceğiz. Buradaki ana amacımız vatandaşımızla beraber el ele sahada dikmek. Yangınlarla mücadele eylem planları ve kürsel ısınma ve iklim değişikliğine göre hem kamuda hem bizim Bakanlığımızda revize edileceğini de söylemek isterim. Kamu kurumları ve belediyeler arasında koordinasyonun biraz daha güçlendirilmesi gerektiği konusundaki fikirlerimi daha önceden ifade etmiştim. Orman köylülerimizin daha fazla desteklenerek, ormana daha fazla sahip çıkılmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

'AKDENİZ ORMAN YANGINLARI MÜCADELE BİRLİĞİ KURULAMSININ VAKTİ GELMİŞTİR'

Bundan sonra akut dönemleri sıcak hava ve küresel ısınmayla beraber yaşanacağının anlaşıldığını ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bize göre, Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği, böyle bir birliğin kurulmasının vakti gelmiştir. Akut dönemleri geride bırakmak için ülkelerin kendi güçleri, yedek güçleri ve birbirleriyle alışveriş yapabileceği, makine teçhizat ve hava aracı gibi konularda paylaşım yapabileceği bir birliğin önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu özellikle Akdeniz iklim kuşağındaki ülkelerle paylaşıyor olacağız. Orman Teşkilatımız dünyanın önde gelenlerinden bir tanesi. Bin 667 noktada ilk müdahale ekibi var. Kamuoyundaki tartışmaların birçoğunun uçak, helikopter ve diğer konular üzerinden gittiğini görüyorum ancak bizim asıl varlığımız, en önemli mücevherimiz insan kaynağımız. Binlerce noktada su alma havuzlarımız var, toplam 21 bin 90 personelimiz var. Farklı tiplerden de toplam 4 bin 300'ün üzerinde yer müdahale aracımız var. Hava araçlarımızın toplam kapasitesinin 2002 ile karşılaştıracak olursak yüzde 75 artışımız var. 2002'de 68 ton olan su kapasitemiz 2021'de 119 tona çıkmış. İlk kez İHA'ları kullanmaya başladık. Bu kamuoyunda pek konuşulmayan bir konu, ancak orman yangınlarıyla mücadelede askeri İHA'ların kullanılması konusu Türkiye'nin ele aldığı ve dünyada bir görüşe göre birinci bir görüşe göre ABD 'den sonra ikinciyiz" dedi.

'AĞAÇLANDIRMADA AVRUPA'DA BİRİNCİ, DÜNYADA DÖRDÜNCÜYÜZ'

Bakan Pakdemirli, geçen yıl yangınlarda kullanılan İHA'ların ilk denemesinin yapıldığını söyleyerek, "Bu yıl 9 İHA, 10 dron ve insansız helikopterleri kullanmaya başladık. Tüm bunları yapan orman teşkilatımızın hem yeşili koruma ve artırma görevi var. Son 19 yılda 5 buçuk milyar fidanı toprakla buluşturan bu teşkilat 19 yılda da orman varlığımızı 2 milyon hektar artırdı. Orman varlığı sıramızda, 2015'te 46'ncı sıradayken 2020'de 27'nci sıradayız. Ağaçlandırmada Avrupa'da birinci ve dünyada da dördüncü sıradayız. Bundan sonra da bu konuda iddialıyız. Ekibim, teşkilatım şu anda yorgun ama hala motiveler. Hala çok istekli bir şekilde bir an evvel bu yangınların söndürülmesi için çalışıyorlar. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır istiyorum. Gün tartışma günü değil, alevlerle tek vücut bir şekilde savaşma günü olduğunu düşünüyorum. Polemiklerden ve bilgi kirliliğinden uzak durmayı tüm vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Sadece resmi açıklamalara itibar edilmesi çok önemli" diye konuştu.

'552 KİŞİ YANGINDAN ETKİLENEREK HASTANELERE MÜRACCAT ETMİŞTİR'

Bekir Pakdemirli'nin ardından söz alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir taraftan yangınla mücadelenin devam ettiğini diğer taraftan da vatandaşın yangından dolayı karşı karşıya kaldığı zararların bir devlet olmanın gerekliliğiyle karşılamaya çalışıldığını ifade ederek, "Şu ana kadar 54 ayrı birimden yangın sebebiyle 11 bin 844 haneden 36 bin 365 vatandaşımız tahliye edildi. Bunların bir kısmı KYK misafiri oldular, bir kısmı konteyner ve çadırlarda barınıyor, diğer bir kısmı da kendi aileleri, yakınları ve akrabalarına intikal ettirildiler. Muğla ölçeğinde 971 bina, bin 943 bağımsız bölüm tespiti yapılmıştır. Bunların bir bölümü az hasarlıdır, bir bölümü orta, bir bölümü ağır bir bölümü de yıkıktır. Toplamda 156 bina ve acil yıkılacak, ağır hasarlı 77 konut da yine aynı kapsamdadır. Hem Çevre ve Şehircilik Bakanklığı, hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hem de AFAD toplamda buraya 20 milyon TL'lik bir yardım göndermiştir. Zarar tespiti yapılanlarla ilgili hem eşya hem de kiraya çıkma yardımları da tespit edildiği andan itibaren vatandaşlarımızın hesaplarına aktarılmaktadır. Kızılay da tüm afet bölgelerinde vatandaşımız ve yangınla mücadele eden ekiplerimizin yanındadır. Yemek dağıtımı, su, ikramlık malzeme gibi tüm konularda Kızılay gereğini yapmaktadır. Yine elektrik kısmen verilemeyen mahalleler var ama tam verilemeyen bir tek mahalle var. Yaklaşık 10 kilometrelik bir hat var şu anda sıkıntılı olan ve tamiri gereken, 103 elektrik direğinde de hasar var, bunların da gereği yapılmaya çalışılmaktadır. 552 kişi yangından etkilenerek hastanelere müracaat etmiştir. Kimisinin müşahedesi kimisinin ise yatarak tedavisi devam etmektedir" dedi.

'HERHANGİ BİR RADYOAKTİF SIZINTI TESPİT EDİLEMEDİ'

Bakan Soylu, 300 sağlık çalışanının her gün sahada olduğunu ifade ederek, "Bugün itibariyle 35 ayrı mahalle ve 6 ilçede yangınla mücadele edilmektedir. Yine ifade etmem gerekir ki Kemerköy Termik Santrali'nde meydana gelen olaydan hemen sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri hemen gerekli ölçümleri gerçekleştirmiştir. Herhangi bir radyoaktif sızıntı tespit edilememiştir. Zaman uzadıkça motivasyon düşmemekte, zaman uzadıkça yorgun olunmasına rağmen yorgunluk gösterilememeye çalışılıyor. Herkes büyük bir mücadele veriyor. Öyle tablolara şahit oluyoruz ki büyük milletimizin asaletini burada her an yaşıyoruz. Hem kahramanlarımızın ortaya koymuş oldukları mücadeleye, hem bir şey yetiştirebilir miyim, bir ağaç bile yanmasın mücadelesini gerçekleştirdikleri büyük bir anlayış hala sahada devam etmektedir. Hala hem havadan hem de karadan büyük bir mücadele verilmektedir. En ufak bir eksiklik ve aksaklık yapmamak için gece gündüz gayret ediyoruz" diye konuştu.

'172 SOSYAL MEDYA İÇERİĞİNE İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Her meselenin bir iyilik tarafı bir de kötülük tarafı olduğunu, bunun hayatın olağan akışının bir gerçeği olduğunu kaydeden Bakan Soylu, "Provakasyon yapmak isteyenler var, sahada bu konuda motivasyonu düşürmeye çalışanlar var. Sahanın dışında motivasyon düşürmeye çalışanlar var. Ancak buna aldırmadan yola devam edildiğini ifade etmek istiyoruz. Şu ana kadar sosyal medyada 3 bin 246 içerik tespit edildi, bunların da 172'sine işlem gerçekleştirildi. Bu arada tespit edilen işlemler ve ihbarlar hala devam etmektedir. Neticede deprem oluyor, ondan sonra yaraları sarmaya çalışıyorsunuz. Bir selle karşılaşıyorsunuz, sonra yaraları sarmaya çalışıyorsunuz. Ancak burada hem yaraları sarıyorsunuz, bir taraftan da afet devam ediyor. Burada farklı bir afet türü ile karşı karşıya kaldığımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

450 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Karacasu'daki orman yangının 3üncü gününde söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yüzde 90ı kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 450 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. Kızılay ekipleri ise yangının başladığı Alemler Mahallesi'nde çadır kurarak sahada görev yapan personelin su ve yiyecek ihtiyacını karşıladı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı alanlarda ise orman işçileri yorgun olmasına rağmen çalışmalarına devam etti. DSİye ait iş makineleri ise yanan yerlerde temizleme çalışmaları sürdürürken, çevre illerden gelen vatandaşların da çalışmalara destek olmaya devam ettiği öğrenildi. Vatandaşlar, traktörlerin arkasındaki tankerlerle 15 kilometre uzaklıktaki göletten su taşıyarak çalışmalara destek verdi.

PİKAP KÜLE DÖNDÜ, ORMAN İŞÇİLERİ CANINI ZOR KURTARDI

Karacasu'da yangına müdahale eden orman işçilerine ait pikap alevlerin arasında kaldı. Hızla büyüyen alevler nedeniyle orman işçilerinin pikabı terk ederek canlarını zor kurtardığı öğrenildi. O anlara şahit olan Ömer Faruk Sarıdayı, "Yanan pikap Karacasu Orman İşletme Müdürlüğüne ait. Biz buradayken burası yanmaya başladı ve aşağıya doğru tahliye edildik. O sırada ekipler yukarıdaki yangına müdahale ediyorlardı. Tutuşan çam ağaçlarından sıçrayan kozalakların patlamasıyla bu bölgede yangın başladı. O yangının hızlı bir şekilde yayılmasıyla Orman İşletmeye ait pikap yanmaya başladı. Yanarak bu hale geldi. İleride de hortumlar vardı onlar da yandı. Pikabın camları eridi. Burada orman işçilerinin kumanyası vardı o sırada herkes onları da bırakarak kaçmak zorunda kaldı" dedi.

EYNİF OVASI YOĞUN DUMAN ALTINDA

Antalya'nın Manavgat ilçesi Beydiğin Mahallesinde başlayan orman yangını, İbradı ilçesinde de etkili olmaya devam ediyor. Yangın, yılkı atlarının bulunduğu Eynif Ovası'nı çevreleyen dağlara ulaştı. Ormana, Katrancı, Belbaşı ve Gölcük mevkileri üzerindeki yangından dolayı Eynif Ovasında yoğun duman oluştu. Ovadaki duman nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

ALEVLER AKÇAKAYA MAHALLESİNDE

Muğlanın Milas ilçesinde Ören mahallesinde etkili olan alevler, bölgede kontrol altına alındıktan sonra Akçakaya mahallesine sıçradı. Söndürme çalışmaları devam ederken yangının yerleşim noktalarına yakın olması nedeniyle mahalle tahliye edildi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: YARIN İÇİN DAHA UMUTLUYUZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgatta AFAD Koordinasyon Merkezinde, Antalya bölgesindeki yangınların dokuzuncu günü akşamı itibarıyla son durumu açıkladı.

5 İLÇE 14 NOKTADA YANGIN DEVAM EDİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Şu anda Antalyada 200üncü saat içindeyiz, bugün 5 ilçede 14 farklı noktada yangınla mücadele ediyoruz. Manavgat, Gündoğmuş, Akseki, İbradı, Alanya ilçelerinde, Gülendağ, Kızıldağ, Karaisa-Karabul arası, Karadere, Serik, Karabucak Vadisi, Sinevi vadisi, Katrancı dağı, Eynif ovası, Murtiçi, Güçlüköy, Güzelbağ, Alara arası, Susuz cephelerinde çıkan orman yangınları ekiplerimizin cansiperane mücadelesiyle bazı cephelerde kontrol sağlanmış, soğutma çalışmaları başladı dedi.

300-500 METRE ÖTELERDE YANGIN ÇIKABİLİYOR

Bazı cephelerde ise kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bugün düne göre daha iyi noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü dün bıraktığımız noktadan ileriye gitmesini arkadaşlarımızın cansiperane çalışmaları, havadan ve karadan müdahaleler sayesinde durdurduk. Bazı cephelerde de kontrol altına aldığımız gibi soğutma çalışmalarını da tamamlamak. Ama sahada dolaşırken gördük ki, soğutma çalışmalarının bittiği veya diğer yerlerden 300, 400, 500 metre ötelere yangının sıçradığını, hem havadan hem karadan gördük. Ama her noktada ekiplerimiz itfaiyemizden orman çalışanımıza, emniyetimizin TOMAsına kadar hepsi anında mücadele ediyor dedi.

UÇAK VE HELİKOPTERLERDEN GÜNDE 1650 SORTİ

Bugün havadan ve karadan 1832 araçla sahada 6 bin 511 kişinin yangınla mücadele ettiğini belirten Çavuşoğlu, Sadece hava unsurlarımız bugün toplamda 1650 sorti yaptılar. Aslında bu her gün yaptığımız sortinin aşağı yukarı ortalamasıdır. Sabah 06.00da kalkan uçak ve helikopterlerimiz zamanlıca müdahalelerini de yaptı dedi.

6 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Antalyada yangında 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Bir kez daha Allahtan rahmet diliyoruz. Bugüne kadar 770 vatandaşımız yaralandı, etkilendi. 757si taburcu edildi, 6 vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Herhangi bir hayati tehlikesi yok diye konuştu.

SAHADAKİ TABLO DUYGULANDIRDI

Bugün sahada inceleme yaparken gözlemlerini de anlatan Bakan Çavuşoğlu, Türkiyemizin her yerinden kurumlarımızı, sivil toplum örgütlerimizi, arama kurtarma ekiplerini ve bireysel vatandaşlarımızı gördük. Bu gerçekten bizi çok duygulandırdı. Tüm kurumlarımıza, sivil toplum örgütlerimize ve bireysel olarak gelen vatandaşlarımıza şükranlarımızı bir kez daha arz ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Hepsi kendi evi yanıyormuş gibi, canı gönülden çalışıyor dedi.

KAÇ GÜNDÜR UYKUSUZ YORGUN ÇALIŞANLAR VAR

Bakan Çavuşoğlu, kaç gündür uykusuz, yorgun bir şekilde çalışanlar olduğunu belirterek, "Diğer taraftan birçok gönüllü de bu çalışanlara su getiriyor, yiyecek veriyor, buradaki kuruluşlara ilaveten insanlarımız gönülden bir şekilde bu çalışanlarımızı yalnız bırakmıyor. Allah onlardan da razı olsun. Bu milletin bir ferdi olmaktan, bu sahada çalışan arkadaşlarımızı görünce bir kere daha gurur duydum diye konuştu.

YARINDAN DAHA UMUTLUYUZ

Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, Yarın için daha umutluyuz. Rüzgar hızını yarın kesecek. Bunu avantaja çevirmemiz lazım. Rüzgar güçlü haldeyken durdurmayı başardık, yarın inşallah tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz. Ama bu yangındır, kesin olarak da yangını kontrol altına alacağız demek de doğru bir bilgi olmaz dedi.

YIKIMLAR BAŞLADI, KONTEYNERLER KURULUYOR

Yangın söndürme çalışmalarına paralel olarak vatandaşların yaralarını da sarmak gerektiğini belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Şu anda bu çalışmaları da yoğun bir şekilde yapıyoruz, devletimizin kurumları sahada yoğun bir şekilde çalışıyor. Belediyelerimiz ve diğer kuruluşlarımız da aynı şekilde vatandaşlarımızın yaralarını sarmak ve ilk anda duyduğu acil ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Şu ana kadar tespitlerimize göre 1352 bina ağır hasar, yıkılan veya yıkılması gereken, bağımsız bölümleriyle beraber bu 2 bin 164. Bununla ilgili yıkım çalışmaları da devam ediyor. Şu ana kadar evlerin yandığı bölgelerde 160 yaşam konteynerleri yerleştirildi dedi.

ÖDEME MİKTARI 17 MİLYONA ÇIKTI

Diğer yangın bölgelerinde de vatandaşların ihtiyaç duyduğu yerlerde de yaşam konteynerlerini hızlı bir şekilde ulaştıracaklarının altını çizen Çavuşoğlu, Suyunu, elektriğini bağlıyoruz. Bunların da bedelini devlet olarak üstleneceğiz. Vatandaşlarımıza maddi yardım da devam ediyor. Evi eşyası yanan vatandaşlarımıza tespitlere göre 50 bin liraya kadar yardım yapıyoruz. Şu ana kadar 1055 ailemize toplam 17 milyon ödeme yapıldı. Hasar tespiti devam eden mahallelerde muhtarlar aracılığıyla vatandaşlarımıza maddi yardımları hızlı bir şekilde ulaştıracağız. Bütçe konusunda bir sıkıntımız yok diye konuştu.

YURT DIŞINDAN HAVA DESTEĞİ

Yangın söndürme çalışmalarına devam ederken ihtiyaç olan uçak ve helikopterlerle ilgili çalışmaları anlatan Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Dün Azerbaycandan 1 uçak, 40 itfaiye aracı, 150 personel yola çıkacağını söylemiştik. Uçak 10 personelle Dalamana indi. Araçlar Gürcistan üzerinden yoldalar, geliyorlar. NATO Genel Sekreteri ile de görüştük. NATOnun özellikle karadan yardımlarla ilgili bazı misyonları var ama şu anda Avrupada veya müttefik ülkelerde de yangınlar var. Kuzey Makedonyanın dışında o mekanizmaya başvuran bir ülke yok. Bizim de arkadaşlarımızın değerlendirmesine göre, karadan desteğe ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz. Daha büyük bir şey olursa bundan çekinmeyiz. Neticede NATOnun üyesiyiz. Polonyadan helikopterini 14 personelle ülkemize gönderilme teklif edildi. Bizde tabi ki buyrun dedik. ABD 2 helikopter gönderme teklifi oldu, biz de detaylarını çalışıyoruz, ABD müttefikimiz, böyle teklif gelince hayır demedik. Dün Ukraynadan 4 helikopter geldi ve çalışmaya başladı. İsrailden kiralık şirketten iki tanker uçakla ilgili işlemler tamamlanmadığı için yarın gelecekler. Kardeş Kuveytin malzeme önerisi oldu, hayır demedik. Helikopter için bambi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Azerbaycandan gelmişti Ukraynadan da kargo ile geliyor. Rusyadan iki adet daha ulaştı, cuma günü Rusyadan daha gelecek.

DUBAİ'DEN 5 HELİKOPTER GİRİŞİMİ

Uçak kiralama işini bir taraftan THK ile diğer taraftan şirketlerle çalıştıklarını kaydeden Mevlüt Çavuşoğlu, "Dubai'den 5 tane Amerikan helikopteri girişimi oldu. Biz de eğer böyle bir bağlantıyı yapabileceklerse kargo uçaklarını sağlayacağımızı söyledik. Yangını kontrol altına almak için çabalıyoruz, çalışıyoruz. Önümüzdeki 1-2 gün Antalya serinleyecek ancak sıcaklar tekrar başlayacak. Bunun için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. O nedenle olası yangınlara karşı daha tedbirli olmamız gerektiğini gördük. Ormanın kahramanları başta olmak üzere gayret gösteren tüm personelimize teşekkür ediyorum diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu ise "Yangından etkilenen mahalleleri tek tek ziyaret ediyoruz, ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz. Koordineli ve etkin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgede devam eden yangınlar var. İnşallah onları en kısa sürede bitirip afetin etkilerinden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bizler bölgedeyiz. Devletin eli her zaman onların yanında. Kısa sürede onların ihtiyaçlarını gidereceğiz. Muğlada da afetin izlerini kısa sürede ortadan kaldıracağız" dedi.