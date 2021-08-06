Orman yangınlarında son dakika gelişmesi! Tamamen boşaltıldı... Muğla, Antalya, Aydın, Isparta ve Denizli...

Türkiye'nin yangınlarla mücadelesi devam ediyor. Şimdiye kadar 44 ilde çıkan 208 yangından 198'i kontrol altına alındı. Muğla, Aydın, Isparta ve Denizli'nin ilçelerindeki süren yangınları söndürmek için mücadele sürüyor. Son olarak Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı. Öte yandan Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 5, Aydın'ın Çine ilçesinde ise 2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı. İşte sıcak noktalardan son dakika gelişmeleri...

28 Temmuz 'da Antalya 'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangınları, hava durumunun da etkisiyle birçok bölgede görülmeye başladı. Son 10 günde 44 ilde 208 noktada orman yangını çıktı. Bunlardan şimdiye kadar 198'i kontrol altına alındı.

Yangınlara karadan, denizden ve havadan müdahale ediliyor. İşte dakika dakika son durum...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Manavgat'ta orman yangınlarıyla son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: En kritik noktalarda yangını durdurmuştuk. Allah korusun o kritik noktaların ötesine gitseydi yangın 5-10 gün daha devam edebilirdi. Manavgat ve Gündoğmuş 218. saatte kontrol altına alındı. Bugün 1915 araç ve 815 araçla sahadaydık. Hava unsurlarımız yaklaşık 1600 sorti gerçekleştirdi. 5 ilçede 59 mahallemiz yangınlardan etkilendi. Can En kritik noktalarda yangını durdurmuştuk. Allah korusun o kritik noktaların ötesine gitseydi yangın 5-10 gün daha devam edebilirdi. Manavgat ve Gündoğmuş 218. saatte kontrol altına alındı. Bugün 1915 araç ve 815 araçla sahadaydık. Hava unsurlarımız yaklaşık 1600 sorti gerçekleştirdi. 5 ilçede 59 mahallemiz yangınlardan etkilendi. Can Azerbaycan 'dan ekip ve ekipmanlar gelmişti. Azerbaycan'dan dün 1 uçak Dalaman 'a indi. Dün yola çıkan 40 itfaiye aracı ve 162 personel bugün ülkemize giriş yaptı. Aliyev'in talimatıyla 200 ilave itfaiye personeli bu akşam uçakla Dalaman'a intikal edecek. İsrail 'den kiralanan uçaklar bugün Dalaman'a iniyor. ABD 'den gelecekler pazartesi Türkiye'de olacak. Antalya'da İbradı hariç yangınlar söndürüldü. Komşumuz Yunanistan 'da da maalesef çok kötü bir yangın devam ediyor. Dendias'ı arayıp bilgi aldım. Dünyanın her yerinde uzun süredir devam eden yangınlar var. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Antalya Manavgat ve Gündoğmuş'taki orman yangınlarımızın tamamı kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Diğer bakan arkadaşlarımız da sahada bilfiil çalışmaları takip edip destekte bulunuyor. Yangınların söndürülmesi için tüm Türkiye seferber oldu, büyük bir özveri gösterdi. 28 Temmuz'da Antalya'da başlayan yangında 59 mahallemiz doğrudan etkilendi, bu mahallelerdeki vatandaşlarımız güvenli bölgelere tahliye edildi. 821 vatandaşımız yangından doğrudan etkilendi, 808'inin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. 6 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. 45 mahallemizde 2544 afetzede kardeşimize bu süreçte Aile Bakanlığımızla birlikte psikososyal destek veriyoruz.

ÇİNE'DE 2 MAHALLE BOŞALTILDI

Aydın'ın Çine ilçesindeki yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ediyor. Bölgede, 3 helikopter de yangın söndürme faaliyetlerine devam ediyor. Ekiplerin çalışmalarına vatandaşlar da iş makineleri, kazma ve kürekleriyle destek veriyor.

Yangın nedeniyle Çine ilçesine bağlı Sarıköy ve Altınabat mahalleleri tahliye edildi.

ALEVLER EVLERE KADAR YAKLAŞTI

Muğla’nın Yatağan ilçesi Helvacılar mahallesinde çıkan yangın hızla yayılarak Gökbel Dağı’nı aşıp Çine ilçesi kırsal Akçaova Mahallesi yakınlarına kadar geldi. Rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınmakta zorlanılan yangın evleri tehdit etmeye başladı. Köylüler, alevlerin evlerine kadar gelmesinden endişe edip, gözyaşları içinde yangını izledi. Köylülerden bazıları tedbir amacıyla hayvanlarını mahallenin dışına doğru götürdü. Alevlerin yaklaştığı bölgede oturan köylülerden bazıları ise evlerini boşaltmaya başladı.

AFAD'DAN 'İZİN' AÇIKLAMASI

AFAD'dan orman yangınlarıyla mücadele edilen bölgelere girişler için uyarı açıklaması geldi.

Açıklamada "AFAD koordinasyonundaki kuruluşlar ile Orman Genel Müdürlüğünce yangın söndürme çalışmalarına dahil edilen kişiler, Orman Genel Müdürlüğü yönetiminde çalışmalara katılmak üzere giriş yapabileceklerdir" denildi.

KÖYCEĞİZ'DE 5 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi, Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, Çayhisar, Zeytinalanı, Pınarköy, Sazak ve Çövenli mahallelerini etkisi altına aldı. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle 5 mahalle tedbiren boşaltıldı. Mahalle sakinleri araçlarla güvenli bölgeye gitmeye başladı.

Ekiplerin, bölgedeki yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor. Yangın, Sazak Mahallesi'nde de etkisini sürdürüyor.

KARABÜK ÖDEMİŞ'TE YENİDEN YANGIN ÇIKTI

Karabük'ün Ödemiş köyündeki ormanlık alanda da yangın başladı. Dağlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Köyde 2 gün önce de yangın çıkmış, 10 dönüm alan yanmıştı.

Alevler, dağlık alanda bulunan yeşil örtüyü sardı. İtfaiye, orman ve İl Özel İdaresi ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.