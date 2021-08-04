Orman yangınlarında son dakika gelişmesi! Hepsi tahliye edildi, yeniden başladı! Milas, Köyceğiz, Manavgat, Marmaris...

Türkiye'de peş peşe çıkan orman yangınlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yangınların devam ettiği 7 kentin 14 ilçesindeki çalışmalar havadan ve karadan sürüyor. Sabah saatlerinde kontrol altına alınan Manavgat'ın Kızıldağ bölgesindeki yangında alevler etkisini yeniden artırdı. Milas'taki mücadelede ise alevler rüzgarın da etkisiyle termik santrale 400 metre kadar yaklaştı. Santralde tüm tedbirler alındı. Sabahın ilk saatlerinde hendekler kazıldı ve personel tahliye edildi. Termik santraldeki hidrojen tankları da boşaltıldı. Tüm noktalarda kıyasıya bir mücadele veriliyor... İşte orman yangınlarının devam ettiği bölgelerde son gelişmeler...

Muğla'nın Milas ilçesinde Kemerköy Termik Santrali'ne kadar yaklaşan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Personeli tahliye edilen, yakıt tankları da boşaltılan santralde, olası bir yangına karşı tüm önlemlerin alındığı duyuruldu.

BAKAN KOCA ANTALYA VE MUĞLA'DAKİ SON DURUMU AÇIKLADI Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Antalya: 704 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 6 hastamız var. Bölgedeki felakette 7 can kaybımız olmuştu. 46 Ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 242 sağlık profesyoneli ile sahadayız. Muğla: 450 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 10 hastamız var. Bölgedeki felakette 1 can kaybımız olmuştu. 61 Ambulans, 22 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 306 sağlık profesyoneli ile sahadayız. BURSA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Bursa'da İnegöl'e bağlı kırsal Esenköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören bölgedeki çiftçiler, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa süre içinde bölgeye gelen ekipler, yangını kontrol altına aldıktan sonra söndürdü. Bölgeye çok sayıda jandarma ekibi yönlendirilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANAVGAT'TAKİ YANGINDA ALEVLER EYNİF OVASI'NA İLERLİYOR

Manavgat'ın Beydiğin Mahallesi yakınlarında başlayan orman yangını, İbradı ilçesi sınırlarında sürüyor. İlçe merkezinde uzaktaki yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan çalışmalarını yürütüyor. Yangın, Katrancı, Belbaşı ve Gölcük mevkilerinde yer alan ormanlık alanda ilerliyor.

Yangın yılkı atlarının bulunduğu Eynif Ovası'nı çevreleyen dağlara ulaştı.

Yangının Eynif ve ilçe merkezine ulaşmaması için mücadele yürütülüyor. Söndürme helikopteri, yakın bölgede bulunan su havuzundan defalarca sorti yaparak mücadele verirken, Katrancı, Belbaşı ve Gölcük mevkilerinin üzerinde yangından dolayı duman bulutu oluştu.

SON BİLANÇO AÇIKLANDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınlarla ilgili son rakamları açıkladı. Pakdemir'li 33 ilde 167 yangının kontrol altına alındığını, 7 ilde ise 16 farklı noktadaki yangınlarlarla mücadelenin sürdürüldüğünü duyurdu.

SÜTÇÜLER'DE TIR YANINCA ORMANLIK ALANA SIÇRADI!

Isparta'da Çandır Yazılı Kanyon mevkisindeki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı Sütçüler ilçesinde, seyir halindeki TIR'ın alev almasıyla kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu yangın çıktı. Alevlere, karadan ve havadan müdahale ediliyor.