Orman yangınlarında son dakika! Ekipler Köyceğiz ve Milas'taki yangına müdahale ediyor...

Gelen son dakika haberine göre; Bakan Pakdemirli, Muğla’nın Milas ve Köyceğiz ilçesindeki yangınların dışında, Türkiye’deki tüm orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Sandıraz Dağı etekleri ve Şeytan Deresi Kanyonu’nda ilerleyen yangına müdahale devam ediyor..

Son dakika haberine göre; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla ’nın Milas ve Köyceğiz ilçesindeki yangınların dışında, Türkiye’deki tüm orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.

Muğla Valiliği’nden yapılan açıklamada yangının Marmaris, Bodrum, Milas, Yatağan, Menteşe, Köyceğiz, Fethiye, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde etkili olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, “Bugün Milas ve Köyceğiz ilçelerimiz dışında tüm yangınlar kontrol altına alınmıştır. İlimizdeki yangınlara 7 uçak, 39 helikopter, 2 İHA, 10 bin 547 personel, 2 bin 545 araçla müdahale edilmektedir.

Yangın söndürme çalışmalarına ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü toplam 69 TOMA ile Jandarma Genel Komutanlığı 4 TOMA ile Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 korvet, 23 bot ve 364 personel ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 5 çıkarma gemisi ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 3 cankurtaran botu, 1 Rhib bot ve 1 römorkör ile Denizcilik Genel Müdürlüğü 7 römorkör ile destek vermektedir” ifadeleri yer aldı.

Kemerköy termik santraline yaklaşan yangının söndürüldüğüne de işaret edilen açıklamada, yangın sonrası santralde KBRN ekiplerince tedbir amaçlı ölçümlerin sürekli olarak yapıldığı vurgulandı.

Köyceğiz ilçesinde, makilik alanda başlayıp ormana sıçrayan yangında 12 gün geride kalırken yangın Çövenli Yaylası’nda devam ediyor. Yangınının sarp arazilerde ve kanyonda sürmesi nedeniyle alevlere sadece havadan müdahale edilebiliyor. Alevler, Sandıraz Dağı etekleri ve Şeytan Deresi Kanyonu’nda ilerliyor.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde çıkıp, Muğla’nın Kavaklıdere ve Menteşe ilçe sınırlarına sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında yanan ağacın devrilmesi sonucu altında kalan orman memuru ile özel şirket çalışanı yaralandı.

Vücutlarında kırıklar bulunan yaralılardan orman memuru Türk Hava Kuvvetleri’ne ait helikopterle, diğer yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. yaralıların durumun iyi olduğu öğrenildi.

Muğla’nın Yatağan ilçesinde 6 Ağustos’ta başlayan orman yangını, Aydın’ın Çine ilçesine sıçramıştı. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tahliye edilmişti.

Gece boyu karadan devam eden çalışmalara günün ilk ışıklarıyla havadan helikopter desteği de sağlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, vatandaşların da desteğiyle Aydın’ın Çine ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, Manavgat’ta 59 kırsal mahallede yangından etkilenen binin üzerindeki evin yerine yapılacak yeni evlerle ilgili, bir ve iki katlı iki tip proje hazırlandı.

Yeni evlerin projesinde, bölgede ‘düğmeli evler’ olarak bilinen yöresel mimariden esinlenildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ Başkanlığı eliyle ilk temeli de Karaöz Mahallesi’nde attı. Evlerin bir ay sonra tamamlanması planlanıyor.

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde geçen pazartesi çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Havadan ve karadan müdahale edilen yanğın 8’inci günde kontrol altına alındı. soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Hatay ’ın Belen ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın da ekiplerin karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Çam balı üretim sahasının büyük kısmının yanan bölgede olduğunu belirten Prof. Dr. Kantarcı, “Balı üreten böcek Marhalina Hellenica türünün çoğunluğu yok oldu” dedi

Muğla ormanlarının küle dönmesi sonrasında çam balı üretimi de tehlikeye girdi. Türkiye genelindeki bal üretiminin yaklaşık yüzde 25’lik kısmı ile çam balı üretiminin yüzde 80’i Muğla’da yapılırken, yangın felaketinde çam balı üretimini sağlayan ve son derece hassas bir böcek olan “Marhalina Hellenica” türü olumsuz etkilendi.

Çam balı üretim sahalarının büyük kısmının yanan ormanların olduğu alanlarda bulunduğunu ve bu alanların yaklaşık 3 milyon 500 bin arı kolonisine ev sahipliği yaptığını dile getiren Prof. Dr. Doğan Kantarcı şunları söyledi: “Çam balı üretiminin merkezi sayılan Marmaris ve Köyceğiz’de arı kovanlarının büyük kısmı zarar gördü.

Birçok köylü çam ormanlarının iç kısımlarında konuşlanmış arı kovanlarını kurtaramadı. Marmaris’in İçmeler, Turunç, Osmaniye , Orhaniye, Hisarönü, Bayır, Çiftlik, Turgut gibi çam ormanlarıyla kaplı bölgeleri küle dönerken, balı üreten Marhalina Hellenica türünün çoğunluğu yok oldu.” Prof. Dr. Doğan Kantarcı yangın söndürme çalışmaları konusunda da şunları söyledi:

“Yangının ilk çıktığı gün kolayca söndürüleceği fikrinin oluştuğu anlaşılıyor. Karadan müdahale ile alevlerin kontrol altına alınacağın düşünülmüş olabilir ancak Basra alçak basıncı tüm hesapları bozdu. Basra alçak basıncı Sümerler’den bu yana bilinir ve 14 Temmuz ’da başlayıp 14 Ağustos’a kadar süren bir dönem, kapsar.

Halk arasında buna Temmuz sıcakları veya Eyyam-ı Bahur denir. Yakın geçmişe kadar güneyde 40 derece olan sıcaklık değerleri 45 derecenin üzerine çıktı. Basınç haritasına baktığınızda en güneyden Balıkesir ’e kadar etkisini gösterdiği belli oluyor. Genel olarak ormanlarda insan eliyle yapılan hata, ihmal ve kasıtların yanı sıra havadan söndürme tertibatında yaşanan aksaklıklar bu tabloyu ortaya çıkartmıştır.

Yakın geçmişe kadar Eyyam-ı Bahur döneminde sürekli sıcak çarpmaları ve orman yangınlarına karşı uyarılar yapılır, teyakkuza geçilirdi. Belki de pandeminin yarattığı psikolojik ve sosyal etki nedeniyle yeterli uyarıların yapılmadığını gördük.”