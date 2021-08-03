Orman yangınlarında mücadele sürüyor! Milas, Marmaris, Manavgat, İzmir, Denizli, Adana ve Bodrum'da son durum...

Orman yangınlarıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. 400'den fazla Mehmetçik yangınlara karşı savaşıyor. Milas'taki yangın Çökertme Koyu'nu tamamen sardı. Menteşe'nin Gazeller Mahallesi'nin Bozbayır mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede yangın başladı. Denizli'de 612 nüfuslu Türlübey Mahallesi'nin tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi, yangın 12 saat sonra kontrol altına alındı. Bakan Pakdemirli İzmir ve Adana Karaisalı Bozcalar yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Adana'da alevlerin tehdit ettiği Küçükçınar Mahallesi ise kırsal kesimindeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangına, müdahale sürüyor.

Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı.

Jandarma ekipleri, mahallelerin tahliyesini sağladı. Bazı vatan daşların, hayvanlarını kurtarmaya çalıştığı görüldü.

Ekiplerin, bölgedeki alevlerle mücadelesi sürüyor.

ÇÖKERTME SAHİLİNİN SON HALİ YÜREK BURKTU

Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın 3'üncü günde Çökertme Koyu'nu tamamen sardı. Ters esen rüzgar ile alevlerin hızla ilerleyerek girdiği Çökertme Koyu'na giriş jandarma ekipleri tarafından sivil araç girişine kapatıldı. Sadece söndürme çalışmalarına katılan araçların girişine izin verilirken, el değmemiş güzelliğiyle büyüleyen eşsiz koyun yanmış ağaçlarla ve duman altındaki görüntüsü ise yürekleri sızlattı.

ORMANLIK BÖLGEDE YANGIN BAŞLADI

Menteşe'nin Gazeller Mahallesi'nin Bozbayır mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına 5 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer, 3 itfaiye aracı ve orman işçileri karadan müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek olduğu öğrenildi.

TRAKTÖR VE GREYDER YANDI; MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR

Denizli'nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle alevlerin ilerlediği, 612 nüfuslu Türlübey Mahallesi'nin tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi. Söndürme çalışmalarına katılan köylülerden birine ait, arkasında su tankı takılı traktör ile greyder de alevlerin arasında kalarak, hurdaya döndü.

YANGIN YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDİYOR

Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında başlayan yangın, Çamköy ve Alacaoğlu mahallelerini tehdit eder hale geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı ekipler de yangının mahalledeki evlere sıçrama ihtimali üzerine bölgede önlem aldı. Ekiplerin sarp arazide karadan yürüttüğü çalışmalara bir yangın uçağı da havadan destek verdi. Havanın kararması ile birlikte havadan müdahale sona ererken, Türlübey Mahallesi'nde alevlerin yaklaştığı yaklaşık 10 ev jandarma ekiplerinin kontrolünde boşaltıldı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILAN MAHALLE SAKİNİ YARALANDI, TRAKTÖRÜ YANDI

Yangında traktörü ve su tankeriyle söndürme çalışmalarına katılan Süleyman Köylüoğlu, alevlerin arasında kaldı. Alevler nedeniyle yanmaktan son anda kurtulan Köylüoğlu'nun kollarında yanıklar oluştu. Yaralı Köylüoğlu, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köylüoğlu'nun traktör ve su tankeri, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yangında, söndürme çalışlarında yer alan bir grayder de kül oldu.

Yangın nedeniyle Türlübey Mahallesi'nde oturan vatandaşlar büyük korku yaşadı. Evlerinin yanına kadar dayanan alevleri kendi imkanlarıyla söndüren vatandaşlar, ormanlık alandaki yangını korku dolu gözlerle izledi. Öte yandan yangın bölgesine de yardım yağdı. Kent merkezinden çok sayıda sivil toplum kuruluşları, başta su olmak üzere temel gıda malzemelerini mahalleye ulaştırdı. Mahallede yangın ve dumandan oluşabilecek olumsuzluklara karşı çok sayıda ambulans da hazır bekletildi.

Yangında alevlerin Çamköy Mahallesi'ne doğru ilerleyişi sürerken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çabaları da devam ediyor. Bölgede, söndürülen alanlarda ise soğutma çalışmaları yapılıyor.

'ALEVLERDEN CANIMIZI ZOR KURTARDIK'

Yangında evi yanmaktan son anda kurtulan Üsten Kesentürk, "Hayatımda ilk kez bu kadar büyük bir yangına tanık oldum. Alevlerden canımızı zor kurtardık. Büyük korku yaşadık. Yangın evimin dibine kadar geldi. Yanmaktan son anda kurtuldu. Evimizin çevresinde kendi imkanlarımızla soğutma çalışması yapıyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Cennet Demir ise, "Köyümüzün üst kısmında yangın çıktı. Rüzgarla birlikte alevler mahallemizin dibine kadar geldi. Korkuyla söndürme çalışmalarını izliyoruz. Yangın büyürse diye boş alanlarda bekliyoruz" diye konuştu.

12 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın 12 saat sonra kontrol altına alındı. Denizli Valiliği yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, yangının henüz çıkış nedeninin belirlenemediği belirtilerek, Yangında, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 16 adet araç, 6 adet ilk müdahale aracı, 25 adet tanker, 3 adet dozer ile 2 adet kepçe, Orman Bölge Müdürlüğünden 25 adet arazöz, İl Sağlık Müdürlüğünden 6 adet ambulans, 1 adet UMKE aracı ile 20 sağlık personeli, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve 11. Komando Tugay Komutanlığından yeterli sayıda personel ile birlikte özel sektörün de desteğiyle 12 adet iş makinası, su taşıma amaçlı 12 adet beton mikseri bölgede görev almıştır. Tarım ve Orman Bakanlığından 40 ton su taşıma kapasiteli yangın söndürme uçağı talep edilmiş ve uçak yangın söndürme çalışmalarına destek vermiştir. Yangın bölgesine orman yangınını söndürme amaçlı sevk edilen itfaiye, iş makinası, personel ile birlikte yöre halkının ve gönüllülerin de desteği ile orman yangını büyük oranda kontrol altına alınmıştır denildi.

MSB: 400'den fazla Mehmetçik alevlere müdahale ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "400'den fazla Mehmetçik; 3 İnsansız Hava Aracı (İHA), 4 helikopter, 2 çıkarma gemisi 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor" dedi.

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ülkedeki yangınların söndürme çalışmalarına destek verdiğini belirterek Twitter hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri, pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteği sürdürüyor. 400'den fazla Mehmetçik; 3 İHA 4 helikopter 2 çıkarma gemisi 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor. TSK verilecek her türlü ilave göreve hazırdır" ifadeleri kaydedildi.

Bakan Pakdemirli: İzmir yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İzmir Buca yangını kontrol altına alındı" dedi.

Bakan Pakdemirli, İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen yangınla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Pakdemirli, yaptığı açıklamada "İzmir Buca yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

MAHALLE TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Küçükçınar Mahallesi'nde çıkan yangına helikopterlerle havadan arazözlerle karadan müdahale devam ediyor. Alevlerin tehdit ettiği Küçükçınar Mahallesi ise kırsal kesimindeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı. AFAD , UMKE ve Jandarma ekipleri de bölgedeki söndürme çalışmalarına destek verdi.

ÖMER ÇELİK: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI; YALAN HABERLER EKİPLERİMİZİN MORALİNİ BOZUYOR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay da yangın bölgesi merkez Çukurova ilçesi Küçükçınar Mahallesi'ne gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Burada bir açıklama yapan Ömer Çelik, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışması yapıldığını söyledi. Ömer Çelik, Türkiye'de birçok noktada yangın olduğunu, orman teşkilatı ve itfaiyenin yaptığı çalışmayla ilgili onlarca yalan haber yapıldığını belirterek, Bu orman yangınlarını söndürme teknik kapasite, bilgi ve beceri gerektiren bir iş. Biz de onlara engel olmamak için yangın söndükten sonra geliyoruz ve destek vermeye çalışıyoruz. Bütün ekipler canla başla çalışıyor. Devlet milletin devleti, devlet vatandaşının yanında. Kimseye bir zarar gelmemesi için herkes vazife başında. Türkiyenin her yerinde yangınları izliyoruz. Kulağımız her yerde. Kozanda, Aladağda, Osmaniyede ve Mersinde yangınlar çıktı. Çok sayıda yalan haber yayılıyor. Gerek orman teşkilatının yangınlara kapasite gücüyle ilgili, onların mücadelesiyle ilgili. Burada bu mücadeleyi verirken siyasi parti falan yok. Hepimiz milletin emrindeyiz. Ne kadar imkan varsa buraya seferber ediliyor. Bu yalan haberleri yaymak, hele de bu yalan haberleri bazı siyasilerin yayması son derece ayıp oluyor ve bu kahramanca mücadele veren arkadaşlarımızın moralini bozuyor dedi.

'HEPSİ YALAN'

Yangınlardan sonra yanan bölgelerin yapılaşmaya açılacağı iddiaları hakkında da konuşan Ömer Çelik, şunları söyledi:

Bu ormanlar yandıktan sonra yapılaşmaya açılacakmış gibi ifadeler var. Bunların hepsi yalan. Ne için yapılıyor bu mücadele, insanımızın canını korumak için yapılıyor. Yeşil vatanı korumak için yapılıyor. Şu anda bir yandan bu arkadaşlarımız yangın ateşiyle mücadele ederken bir yandan fitne ateşiyle mücadele ediyoruz. Bu yalan haberlerle fitne yayılması, insanımızın arasına nifak sokulması. Elde istihbarat yokken bazı grupların hedef gösterilmesi bu fitne ateşine odun taşımaktır. Yangın ateşini söndürmek için canlarını riske atan bu arkadaşlarımızın bu yaptıkları mücadeleye zarar vermekten başka bir şey olmaz. Çok sayıda arkadaşımız, farklı gruplardan farklı partilerden arkadaşlarımız yangınlara mücadele ediliyor. Zaman zaman birileri çıkıyor ve genel başkan sıfatı da olsa bu yalanı söylüyor. Bunu yapmamak lazım. Burada canla başla mücadele veriliyor. Bütün bu arazide arkadaşlarımızın en büyük mutlulukları şuradaki evi kurtardıkları için mutlu oluyorlar. Helikopterler halen havada soğutma çalışmaları için mücadele veriyorlar.

KAHROLUYORUZ

Yeşil vatanın korunması için mücadelelerinin sürdüğünü belirten Çelik, şöyle devam etti:

Arkadaşlar günlerdir uyumadılar. Her seferinde geliyoruz birkaç dakika içerisinde yangına mücadele ediyorlar. Bu arkadaşların mücadelesi sürerken fitne ateşi çıkartmak olmuyor. Bu köylerde bir kişiye zarar gelse kahroluyoruz. Yeşil vatana zarar gelince de kahroluyoruz. Yeşil vatan yeşil olarak kalsın, buraların inşaata açılması asla söz konusu değil. Yapılan mücadele hem insanımızın hem de diğer canların hayatını korumak için verilen mücadele. Aynı şekilde yangının geniş alanlara yayıldığı bölgelerde arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ederken bütün kurumlar da vatandaşların yanında oluyor. Hepimizin yapması gereken şey bu mücadeleye destek vermektir.

'BOZCALAR YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Bozcalar mevkiinde çıkan yangına dair Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada "Adana Karaisalı Bozcalar yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını, havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hisarönü Mahallesi'nde ormanlık alanda yükselen alevler rüzgarın şiddetini arttırmasıyla merkezdeki evler ve arabalara da sıçradı.

Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle yangına müdahale güçlükle yapılıyor, yoğun duman da müdahaleyi zorlaştırıyor.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda arazöz yangına müdahaleyi sürdürüyor.

Vatandaşlar da söndürme çalışmasına destek veriyor.

Bu arada, alevlerin arasından yaralı iki kaplumbağa kurtaran bir kadın da orman yangınlarına gözyaşlarıyla isyan etti.

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI'NDAN 'TRAFİĞE ÇIKMAYIN' ÇAĞRISI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5 gündür devam eden orman yangınları için kendisine bağlı saha ekiplerin koordinasyonunu sağlayan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, daha çok hava desteği isteyerek vatandaşları trafiğe çıkmamaları, görevlilere işini rahatlamaları çağrısında bulundu. İlçenin 23 kilometre kırsalında bulunan Hisarönü Mahallesi'nde çalışmaları yöneten Başkan Oktay, "Dört gündür Marmaris ve ülke olarak ciğerlerimiz yanmakta ve yangınlar devam ediyor hala kontrol altına alınmadı. Kırsal Hisarönü, Turunç, Bayır, Turgut ve Marmaris ilçe merkezi Armutalan ile Beldibi'nde yangın devam ediyor. İlk günden itibaren yetkililerden hava desteği sağlayın çağrısı yaptım. Bulunduğumuz coğrafya karadan müdahaleye izin vermiyor. Tüm ekibimizle kendi doğamızı ve çevremizi korumak için uyumadan sahada görevimize devam ediyoruz Yardımlarla ilgili herkese teşekkür ederim. Marmarisliler dayanışmanın çok güzel örneklerini gösterdi. Kontrolsüz yardım yapılmasın. Gıda, yiyecek ve içecek ihtiyacımız yok. Kurumlarla iletişime geçmeden lütfen gıda ve içecek göndermeyin. Kendi şahsi ve belediye resmi sosyal medya hesaplarımızda duyuru yapıyoruz. Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmasınlar. Yangınla mücadele eden ekiplere yol vermek ve daha hızlı işlerini yapması için trafiğin açık tutulması gerekiyor. Halkımız daha duyarlı olursa verilen mücadele daha anlamlı ve gecikmeden olacaktır" dedi.

Başkan Oktay, dört gün içinde Milli Parklar tarafından koruma altında olan yaklaşık 11 bin hektar ormanın yandığını da söyledi.

Orman Genel Müdürü Karacabey: 6 günde 144 yangın çıktı, 134'ü kontrol altında

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 6 günde Türkiye'nin farklı illerinde çıkan toplam 144 orman yangınının 134'ünün kontrol altına alındığını, 5 ilde devam eden 10 yangın için mücadelelerin sürdüğünü bildirdi.

Karacabey, yaptığı yazılı açıklamada, tüm yangın ekipleriyle son ateş sönene kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Pek çok noktada aynı anda başlayan ve henüz kontrol altına alınmayan Antalya Manavgat ve Marmaris yangınlarında maalesef can ve mal kayıpları yaşandığını belirten Karacabey, "Antalya'da 2, Muğla 'da 5, Adana, Isparta 'da ve Denizli'de birer olmak üzere, devam eden 10 orman yangını için toplam 16 su atan, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve 5 bin 200 personelimiz görev yapıyor." bilgisini verdi.

Karacabey, yangınlara karşı verdikleri mücadelede Orman Teşkilatı olarak iki personeli şehit vermenin büyük üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, yangınlardan etkilenerek yaşamlarını yitiren 5 vatandaşı da kaybetmenin hüznü içerisinde olduklarını kaydetti.

Zorlu şartlara rağmen havadan ve karadan mücadeleyi var güçleriyle sürdürdüklerine dikkati çeken Karacabey, "Özellikle rüzgar mücadelemizi zorlaştırıyor. 6 günde 144 yangın çıktı, 134'ü kontrol altında. 5 ilde devam eden 10 yangını ise kontrol altına alma çalışmaları da hızla sürüyor. Ayrıca 6 gün içerisinde 86 kırsal alan yangınına da müdahale ettik." ifadesini kullandı.

"Yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı"

Karacabey, ayrıca, özellikle sosyal medyada çok fazla spekülatif bilginin dolaştığına işaret ederek, herkesi resmi kaynaklardan bilgi almaya ve mücadeleye destek olmaya davet etti.

Yangından etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için devletin tüm imkanlarının seferber edileceğini vurgulayan Karacabey, şunları kaydetti:

"Biz, her zaman olduğu gibi yangın sonrası alanın temizlenmesi, rehabilitasyonu ve yeniden ağaçlandırılması için çalışmaya devam edeceğiz. Ancak burada vatandaşlarımıza da büyük bir sorumluluk düşüyor. İstatistiklerle bilindiği gibi yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı sebeplerden çıkıyor. Ormanları korumak vatanı korumaktır. Yeşil vatana sahip çıkmak için herkes hassasiyet göstermelidir."

Hayatını kaybeden şehitlere ve vatandaşlara Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır temennisinde bulunan Karacabey, "Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, desteklerini esirgemeyen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Belediye başkanları yangın yerinde

MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Milas ve Bodrum ilçelerinde meydana gelen yangınları incelemek için bölgelere gitti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay 'ın da bulunduğu heyete, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı. İncelemelerin ardından belediye başkanları Mumcular Mahallesi Meydanı karşındaki bir kahvehanede açıklamalarda bulundu. Bodrum Belediye Başkanı Aras, Bodrum'daki yangınların yerden müdahale ile söndürülemeyeceğini ve etkili bir hava desteğine ihtiyaç olduğunu söyledi. Başkan Aras, Yangın şu an Kissebükü bölgesinden Çiftlik bölgesine doğru ilerliyor. Aynı şekilde de Yeniköy ve Armutçuk Mahallelerinde yangın yayılıyor. Buralarda hava desteğine ihtiyacımız var. Hava desteği sağlanacağı söylendi ancak bunları göremedik acilen bu desteğin gelmesi gerekir. Aksi takdirde yangının kontrol altına alınması mümkün olmayabilir dedi.

Acıların paylaşıldıkça azaldığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bu durumu İzmir depreminde yaşadıklarını hatırlatarak, "Gördük ki dayanışma acıları hafifletmekte yaraları sarmakta büyük etki yaratıyor. O günlerde bütün Türkiye'nin kalbi İzmir için atıyordu şimdi biz de aynı şekilde Muğla'nın acısını paylaşıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz dedi.

BAŞKAN GÜRÜN, 'BU DAYANIŞMA GELECEĞE DAHA UMUTLA BAKMAMIZI SAĞLIYOR'

Ankara, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, diğer belediyelerden birçok destek sağlandığını uzak yakın demeden sağlanan bu desteklerin kendilerini yalnız hissettirmediğini söyledi. Başkan Gürün, "İzmir, İstanbul Aydın gibi tam 28 belediye bize yangınla ilgili katkı yapıyor. Bu büyük bir dayanışma örneği. Uzak yakın demeden buraya araç gereç ve personel takviyesinde bulunuyorlar. Onlara huzurlarınızda tekrar tekrar teşekkür ederim. Yangınlara yönelik yerden müdahaleler için herhangi bir araç gereç eksiğimiz bulunmuyor. Muğla'da tüm belediyelerimiz yangına müdahale için katkıda bulunmaktadır. Yangınlara müdahale için ekiplerimizin yanı sıra vatandaşlarımız çok büyük bir özveri gösteriyorlar. Vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim. Bu dayanışma geleceğe daha umutla bakmamız sağlıyor dedi.

'YANGININ YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞMASINI ÖNLEMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Muğla'da başlayan yangınların devam ettiğini belirten Başkan Gürün, "Muğla yanmaya devam ediyor. Köyceğiz'de Ağla Yaylası dediğimiz yüksek kesimlerde hem kara hem de kızılçam ormanları yanmaya devam ediyor. Marmaris ilçesinde de durum bildiğiniz gibi çok kötü. Bodrum'da yine aynı şekilde. Bir türlü önüne geçilemeyen alevlere karşı, yangının yerleşim birimlerine intikalini önlemeye çalışıyoruz" dedi.

'YANGINLARI SÖNDÜRÜP, ZAAFLARI ORTAYA KOYACAĞIZ'

Yangının tespitini erken yapıp, etkin şekilde müdahale edilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Gürün, tüm dikkatlerini yangını söndürmeye verdiklerini ancak söndükten sonra gereken önlemlerin alınıp alınmadığının incelenmesi gerektiğini vurguladı. Gürün, Şu anda ormanlar yanıyor bizim de bütün gayretimiz alevlerin yerleşim birimlerine inmesini önlemek, can ve mal kaybını önüne geçmek. Yangınların ardından bu olayı çok dikkatli incelememiz gerekiyor. Neden böyle oldu, gereken müdahaleler yapıldı mı ve önlemler alındı mı tüm bunları incelemeliyiz. Ancak şimdi değil. Şimdi tüm dikkatimizi ve gücümüzü, yangını bir an önce söndürmek için kullanıyoruz. Bunu yaptıktan sonra buradaki zaafları belirlemek ve nasıl giderileceğini tespit etmek gerekiyor. Hepimize tekrar geçmiş olsun dedi.