Orman yangınlarında flaş gelişme! Burdur, Manavgat ve Kaş...

Son dakika haberi... Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınar köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Antalya’nın Manavgat ve Kaş ilçelerinde de çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Bucak'a bağlı Çobanpınar köyü Kumyeri Mahallesi'nde, saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle Karaağaç Mahallesi'ne ardından Narağacı Mahallesi'ne sıçradı. Dağınık yerleşimin olduğu bölgede bazı evler, tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına helikopter, arazöz ve iş makineleri ile müdahale ediyor.

Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

MANAVGAT’TA ORMAN YANGINI

Antalya’nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına müdahaleye başladı.

Sarılar Mahallesi Su Deposu mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından yangına müdahale ediliyor.

KAŞ'TA SAZLIK ALANDA ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Antalya'nın Kaş ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yeşilköy, Ova ve Kınık mahallelerinin kesiştiği Göl mevkisindeki sazlık alanda yangın çıktı.

Seraların da bulunduğu bölgede, alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.