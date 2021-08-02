Orman yangınlarında 6. günde son durum... Bodrum, Manavgat, Gündoğmuş, Marmaris, Milas, Denizli, Aydın ve Isparta...

Orman yangınlarının devam ettiği bölgelerden gelen son dakika haberine göre, 7 ilde orman yangınları devam ediyor. Muğla Bodrum'a bağlı Gökpınar, Aşağı Mazı ve Yukarı Mazı mahallerinde yanan çam ağaçlarının yola devrilmesi ve kaya parçalarını sürüklemesi nedeniyle zaman zaman ulaşım sağlanamıyor. Milas ilçesindeki yangın rüzgarın etkisiyle Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı. Öğle saatlerinde de Isparta'nın Sütçüler ile Denizli'nin Buldan ilçelerinde orman yangını çıktı. Antalya'ya bağlı Manavgat dışındaki yerlerde yangın kontrol altına alındı. Öte yandan Gündoğmuş Kaymakamı, yerleşim yerlerini tehdit eden yangının kontrol altına alındığını açıkladı. İşte Bodrum, Manavgat, Gündoğmuş, Marmaris, Milas, Denizli, Aydın ve Isparta'da devam eden yangınlarda son durum...

Aydın, Adana, Antalya, Muğla, Türkiye'de çok sayıda noktada orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. An itibariyle Elazığ Denizli ve Isparta 'da orman yangınları devam ediyor. Tunceli 'nin Hozat ilçesindeki yangın ise öğle saatlerinde kontrol altına alındı.

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki yangında söndürme çalışmalarına katılan 10 kişi dumandan etkilendi. Bölgedeki sağlık ekipleri, vatandaşları müdahale etti.

Çandır, Yıldız, Camili mahallerinde yaklaşık 15 ev hasar gördü. Evinin yandığını zanneden bir kadın, ağıt yaktı.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü belirten Denizli Valisi Ali Fuat Atik, “Ciğerlerimiz yanıyor. Kaç hektarın zarar gördüğü hakkında bir ölçüm yapılamadı. Tamamen yangının söndürülmesine yoğunlaştık. Allah nasip ederse de en kısa sürede kontrol altına alacağız." dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da yangın bölgesinin coğrafi anlamda zor bir yer olduğunu, tüm belediye ekiplerinin ve vatandaşların yangını söndürmek için seferber olduğunu ifade etti.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, uçak ve helikopterlerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından 6 ilde devam eden orman yangınlarıyla ilgili son durumu açıkladı. Pakdemirli paylaşımında, "Ormanın Kahramanlarının 6 ilde, 13 farklı yangınla olan mücadelesi devam ediyor. An itibarıyla devam eden yangınlarda toplam 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ile 5200 personelimiz görev yapıyor" ifadelerini kullandı

Antalya’nın Demre ilçesine bağlı Davazlar Mahallesi Divle mevkiindeki dağlık alanda, akşam saatlerinde orman yangını başladı. Yangın yerine ulaşmak çok zor olduğu için karadan müdahale edilemiyor. Müdahale için yangın söndürme helikopteri bekleniyor.

İzmir’in Gaziemir ilçesi Sarnıç Mahallesi’nde, saat 18.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Müdürlüğü ve itfaiyeye bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Adana’nın merkez Çukurova ilçesi Küçükçınar Mahallesi’nde çıkan yangına helikopterlerle havadan arazözlerle karadan müdahale devam ediyor. Alevlerin tehdit ettiği Küçükçınar Mahallesi ise kırsal kesimindeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı. AFAD , UMKE ve Jandarma ekipleri de bölgedeki söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "(Gündoğmuş) Kent merkezine yaklaşmış olan yangın bertaraf edildi, kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki orman yangınları sonrasında başlatılan 5 günlük çalışmalara yönelik verileri paylaştı. 35 ildeki 138 orman yangınından 129'u kontrol altına alındığı belirtilirken, yangınlara 16 uçak, 9 insansız hava aracı, 52 helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi, 13 tır, 129 itfaiye aracı, 11 ekskavatör, 57 ambulans, 16 UMKE aracı, 5 bin 200 personel, 456 sağlık personeli ile müdahale edildiği açıklandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyüp, Muğla il sınırlarındaki Kavaklıdere ilçesine de sıçradı. Harmanbelen Göncüler ve Ortaköy mahallelerinin tahliye edilmesine karar verildi. Alevler 3 mahalleye giden yolları da kapattığı için takviye olarak gönderilen ekiplerin de bölgeye ulaşmakta güçlük çektiği bildirildi.

Manavgat ilçesinin batı tarafındaki Çardak Mahallesi ile Beydiğin Mahallesi arasındaki ormanlık alan büyük ölçüde yanarken, Beydiğin'deki yerleşim alanlarına orman ve itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu girişi engellendi. Ancak dağlık alandaki mahallenin ormana yakın kısmındaki üç ev yangında zarar gördü. Yangın rüzgarın da etkisiyle Beydiğin'den Çardak ve Kızıldağ mahallelerine doğru ilerliyor. Yangın çam ağaçlarıyla kaplı ormanda hızla yayılıyor.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 3 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangın zeytin bahçelerine ulaştı.

Kabaağaç Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bölgede devam eden yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Mahalle sakinleri traktörlerine bağladıkları ilaç makinelerindeki suyu sıkarak, söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, Türlübey Mahallesi'ndeki evlere doğru yaklaştı. Vatandaşlardan anonslarla tedbir amacıyla bölgeyi boşaltması talep edildi. Vatandaşlar, evlerini boşaltmaya başladı.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde yaklaşık 20 dönüm alanda çıkan yangın söndürüldü.

Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Polis anonslar yaparak yerleşim yerlerinin boşaltılmasını istemişti. Alevler, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle boşaltılan bazı yerleşim yerlerine de sıçradı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Başalan Mahallesindeki ormanlık alandan yükselen dumanı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve Orman İşletme Şefliğine bildirdi. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve Bozdoğan Belediyesine ait iş makineleriyle müdahale ediliyor. Ayrıca bölgede bulunan mermer fabrikalarındaki kepçelerde yangının söndürülmesi için kullanılıyor. Vatandaşlar da söndürme çalışmasına destek verdi.

Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü belirterek, "İnşallah kontrol altına alınacak. Belediyenin her türlü imkanıyla seferber olduk." dedi.