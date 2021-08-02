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Orman yangınları Yunanistanı cehenneme çevirdi köyler boşaltıldı! Başbakan Kiryakos Miçotakis'in plaj pozları çıldırttı...

02 Ağustos 2021 Pazartesi - 11:48 | Son Güncelleme : 02 08 2021 - 11:48

Yunanistan’daki orman yangınları Mora Yarımadası’ndaki Achaea bölgesini cehenneme çevirdi. Köylerin boşaltıldığı yangına havadan ve karadan müdahale sürerken Başbakan Kiryakos Miçotakis plajdan tatil fotoğrafı paylaştı. O kareler ülkenin sosyal medya gündeminde ilk sıraya yerleştirirken Syriza lideri Aleksis Çipras sert tepki gösterdi


Yunanistan’ın farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları ülke gündeminde geniş yer tutuyor.
 
Farklı noktalarda çıkan yangın giderek büyüyor
Atina batısında Mora Yarımadası’nda yer alan Achaea bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangınlar kısa sürede büyüdü.
 
 
Yunanistan'da köyler boşaltıldı
Çok sayıda köy tahliye edilirken yüzlerce itfaiye ekibi, askeri timler, kara ve hava araçları bölgeye sevk edildi. Henüz kontrol altına alınamayan yangınlara yenileri eklendi.
 
Geniş alana yayılan Mora'daki yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi.
 
 
Başbakan Kiryakos Miçotakis tatile çıktı
Yangınla mücadele sürerken tatile çıkan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, plajdan verdiği pozlar Atina'da deprem etkisi yaptı. Muhalefet partisi Syriza lideri Aleksis Çipras başta olmak üzere politikacılar Miçotakis'e tepki gösterdi.
 
 
Yunanistan'da yangınla mücadele çalışmaları devam ederken Başbakan Miçotakis plajda görüntülendi.
 
 
Yunanistan medyası manşetlerine Başbakan Miçotakis'i taşıyarak tepki gösterdi.
 
 
İstifa çağrıları yağdı
Sosyal medyada kısa sürede gündem olan 'Kiryakos Miçotakis' etiketi üzerinden başbakan ve hükümete istifa çağrıları yapıldı.
 
 
 

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