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Orman yangının tehdit ettiği Gündoğmuş ilçesinden iyi haber geldi...
Yangın bölgesinden gelen son dakika haberine göre, alevlerin dün akşamdan bu yana tehdit ettiği Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde Ümütlü Mahallesi ve ilçe girişindeki Senir Mahallesi, saat 15.00 sıralarında duman altında kaldı. Sabah saatlerinde uzak noktadan görülebilen Senir Mahallesi, akşam saatlerine doğru tamamen dumanla kaplandı. Yangının yaklaşması üzerine 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçe merkezinin tahliyesine, saat 17.00 sıralarında başlandı. İlçedeki camilerden tahliye anonsları yapıldı. Ve beklenen iyi haber geldi. Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, uçak ve helikopterlerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İşte tüm detaylar...