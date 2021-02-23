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Orman yakma talimatı veren terörist etkisiz hale getirildi

AA |  23 Şubat 2021 Salı - 13:41 | Son Güncelleme : 23 02 2021 - 13:41

Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçeleri ile bazı illerde geçen yıl terör örgütü PKK/YPG unsurlarınca çıkarılan orman yangınların talimatını veren "Demhat Sperti" kod adlı terörist Mesut Taşkın, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından geçen yıl 20 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, geçen yıl 9 Ekim'de  Hatay'ın Belen ilçesinde 9'u ormanlık, 6'sı kırsal alanda olmak üzere 15 ayrı  noktada meydana gelen, rüzgarın etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine  sıçrayan, yerleşim birimlerinde de etkili olan ve PKK'ya bağlı "ateşin çocukları  inisiyatifi" tarafından çıkarıldığı öne sürülen yangınların ardından geniş çaplı  soruşturmalar yürütüldü.
 
Ülke içinde ve sınır ötesinde çalışmalarını yoğunlaştıran MİT,  Türkiye'deki PKK unsurlarına orman yakma talimatı veren teröristin "Demhat  Sperti" kod adlı Mesut Taşkın olduğunu belirledi.
 
 Terör örgütünce çukur operasyonları sırasında gerçekleştirilen bombalı  saldırılarda kullanılan patlayıcıların yurt içine aktarımını sağlayan Taşkın,  Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan bir eylemde kullanılmak üzere Suriye'den  patlayıcı aktarmaya çalışırken MİT tarafından tespit edildi. Geçen yıl 20 Ekim'de  terör örgütünce oluşturulan toprak tahkimatta, yanındaki teröristle patlayıcı  aktarımı sırasında SİHA ile görüntülenen terörist, etkisiz hale getirildi.  Taşkın'ın yanında örgüt mensubu da operasyonda vuruldu. İki teröristin etkisiz  hale getirildiği operasyon, SİHA tarafından saniye saniye kaydedildi.
 
PKK'nın yurt içine yönelik patlayıcı ve kadro aktarımına darbe
 
2015 yılından beri Suriye'de bulunan Taşkın, önce örgüt  yöneticilerinden "Hakkı Gabar" kod adlı İskan Akyüz'e daha sonra da Murat  Karayılan'a bağlı olarak Türkiye-Suriye ve Irak-Suriye arasında gerçekleştirilen  patlayıcı aktarımlarının sorumlusu olarak faaliyet gösterdi.
 
 Taşkın, 2015 yılında Silopi'de 3 polisin şehit edildiği, 2016 yılında  ise Cizre'de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne düzenlenen ve 12 polis memurunun  şehit olduğu, 75'i polis olmak üzere 78 kişinin yaralandığı eylemleri planladı ve  bu saldırıda kullanılan patlayıcıları Türkiye’ye aktardı.
 
Silopi'de Gümrük Müdürlüğüne ait servis aracına yönelik 15 Ağustos  2016'daki bombalı saldırı ile 11 Nisan 2017'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde  bulunan emniyet binasına yönelik bombalı eylemde kullanılan patlayıcının da aynı  terörist tarafından Türkiye'ye getirildiği belirlendi.
 
Sınır bölgesini iyi tanıması ve bölgedeki teröristler üzerindeki  etkisi nedeniyle Taşkın'ın etkisiz hale getirilmesi, PKK'nın yurt içine yönelik  patlayıcı ve kadro aktarımına büyük darbe vurdu.
 
Binlerce hektar alan yandı
 
 Hatay'da 300-400 bin hektar alanın yandığı geçen yıl 9 Ekim'de  başlayan yangınlar 11 Ekim 2020'de kontrol altına alınmıştı.
 
 Yangında 7 daire, 11 müstakil ev, 14 iş yeri, 8 fabrika, 4 araç, 3  depo, 35 arı kovanı yanmış, 70 vatandaş yangından etkilenmişti. Ormanlık alandaki  yangında çok sayıda hayvan telef olmuştu.
 
İhbarlar ve bazı görgü tanıklarının ifadeleri sonucu yangında sabotaj  ve kasıt ihtimalini değerlendiren adli ve idari birimler, bölgede çalışma  başlatarak bazı kişileri gözaltına almıştı.
 
Terör örgütü PKK/YPG propagandası yapan sosyal medya hesaplarının  yangınların "Ateşin çocukları inisiyatifi" adlı örgüt tarafından çıkarıldığını  iddia etmesi ve daha önce çıkan bazı yangınları da bu örgütün üstlenmesi üzerine  istihbarat birimleri harekete geçmiş, terör örgütü PKK'nın Amanos Dağları'ndaki  örgütlenmesine yönelik operasyonlara hız verilmişti.
 

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