Orman mühendisi SMM sınavı! SMM sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Serbest Meslek Mensupluğu (SMM) sınavı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleriendüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu (SMM) sınavları başvuru süreci başlıyor. Peki, Orman mühendisi SMM sınavı ne zaman? SMM sınavı başvurusu nasıl yapılır? İşte Orman Mühendisleri Odası SMM sınavı...

Orman Mühendisleri Odası Serbest Meslek Mensupluğu (SMM) sınavı başvuruları başlıyor. Orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi adaylarının katılacağı SMM sınavı ile ilgili başvuru şartları Resmi Gazete 'de yayımlandı. Peki, Orman mühendisi SMM sınavı ne zaman? SMM sınavı başvurusu nasıl yapılır? İşte Orman Mühendisleri Odası SMM sınavı...

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Serbest Meslek Mensupluğu (SMM) sınavı başvuruları başladı. Orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi adayları Orman Mühendisleri Odası SMM sınavına katılabilecek. Serbest meslek mensupluğu sınavları, uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı gerçekleştirilecek.

SINAVA GİRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK ŞARTLAR

SMM Sınavlarına, mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış ve ilk defa sınava girecek adaylar ile serbest meslek mensupluğu sınavlarında başarısız olunan konular ile not yükseltilmek

istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar katılabilecek.

SMM SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Online işlem merkezinden “SMM Sınav Başvurusu” menüsüne girilerek başvuru formu doldurulacak ve form doldurulurken hangi derslerden sınava girileceği işaretlenecek. SMM sınavına girmeye hak kazanan adaylar, Odanın belirlediği sınav ücretinin 4 Ocak 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, yine aynı formda bulunan “Öde” butonu kullanılarak kredi kartı ile doğrudan ödenebileceği gibi; banka havalesi veya Oda muhasebesine de ödenebilecek.

9 Ocak 2021 Cumartesi günü her uzmanlık alanında tek oturum yapılacak.