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Orman işçileriyle tartışan Yusuf Güney: Gerekirse özür dileyeceğim
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmaları sırasında istediği yerlere müdahale edilmediği gerekçesiyle memurlarla tartışma yaşayan şarkıcı Yusuf Güney, "Böyle zamanlarda küslük olmaz, şikayetlerimi geri çekeceğim" dedi.
Manavgat'ta günlerdir devam eden ve dün kontrol altına alınan orman yangınlarına müdahale etmek isteyen Yusuf Güney ile orman işçileri arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüş, taraflar karşılıklı birbirinden şikayetçi olmuştu.