Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı başvuruları başladı. Orman Genel Müdürlüğü, bölge müdürlüklerine 274 daimi işçi alıyor. Yayınlanan ilana göre, 56 dozer operatörü, 171 greyder operatörü, 41 ekskavatör operatörü, 6 iş makinesi operatörü alınacak. Peki, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Orman Bölge Müdürlüğü işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı...

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 274 işçi alımı başvurusu bugün başlıyor. Yayınlanan ilana göre, Orman Genel Müdürlüğü bölge müdürlüklerine 56 dozer operatörü, 171 greyder operatörü, 41 ekskavatör operatörü, 6 iş makinesi operatörü alınacak. İlana göre alınacak personel belirsiz süreli (daimi) işçi statüsünde istihdam edilecek.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (OGM) PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

5-9 Ekim tarihleri arasında İŞKUR aracılığıyla gerçekleşecek olan OGM işçi alımı başvurusu, internet üzerinden tamamlanacak.

Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek ve ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacak. İlan edilen tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki ay olacak.

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

İşkur başvuru ekranında işyeri türü olarak kamuyu seçmeniz gerekiyor. İşyeri unvanı kısmına orman yazarak arama yapabilirsiniz.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

DOZER OPERATÖRÜ BAŞVURU ŞARTLARI

1.İlan tarihi itibariyle en az 1 yıllık Millî Eğitim Bakanlığı onaylı Dozer Operatörlüğü sertifikasına sahip olmak,

2.Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik Raporu alabilecek durumda olmak,

3.Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak,

4.İlan tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.

5.En az ilköğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak

GREYDER OPERATÖRÜ BAŞVURU ŞARTLARI

1.İlan tarihi itibariyle en az 1 yıllık Millî Eğitim Bakanlığı onaylı Greyder Operatörlüğü sertifikasına sahip olmak,

2.Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik Raporu alabilecek durumda olmak,

3.Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak,

4.İlan tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.

5.En az ilköğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak.