Orman Genel Müdürlüğü (OGM) kura sonuçları açıklandı! İşte OGM işçi alımı il il sonuç ekranı!

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) işçi alım süreci devam ediyor. Binlerce kişi OGM kura sonuçlarını bekliyor. OGM işçi alımı için 29 Haziran 4 Temmuz arasındaki kura çekimi yapıldı. Şimdi gözler OGM işçi alımı kura sonuçlarına çevrildi. Peki, OGM kura sonuçları açıklandı mı? OGM kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte OGM kura sonucu öğrenme ekranı!

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 80'i geçici, 3'ü daimi olmak üzere toplam 2 bin 83 işçi alımı için süreç devam ediyor. Başvurularını gerçekleştiren adaylar, OGM tarafından yapılan kura çekiminin sonuçlarını araştırıyor. Peki, OGM kura sonuçları açıklandı mı? OGM kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kura çekimi 29.06.2021-04.07.2021 tarihleri arasında oldu. Kuranın net tarihi ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Sonuçlara Orman Bölge müdürlüklerinin internet sitelerine www.ogm.gov.tr den ulaşabilirsiniz.

OGM KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İşe alım süreci, Kura usulü sonrasında sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde uygulanacaktır. (İlanın bulunduğu İşyeri hangi Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ise sözlü ve uygulamalı sınav o Orman Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır.)

Adaylardan istenecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav yeri, sınav tarihi ve İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden ilan edilecektir.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir