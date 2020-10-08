Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 102 sözleşmeli personel alacak! İşte OGM personel alımı başvuru şartları!

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) büro personeli ve tekniker kadrolarına taşra birimlerinde görev yapmak üzere 102 sözleşmeli personel alacak. OGM'nin personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte OGM personel alımı başvuru şartları...
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, OGM'nin taşra birimlerinde büro personeli ve tekniker pozisyonlarında istihdam edilmek üzere toplam 34 il için 102 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.
OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Adaylarda, belirlenen önlisans programlarından mezun ve 2018 KPSS (B) grubu önlisans KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olma şartları aranacak.
OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Adaylar 14-21 Ekim tarihlerinde http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapabilecek. Başvuru işlemleri 21 Ekim 23.59'da sona erecek.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Yerleştirme sonuçları 28 Ekim'e kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifresiyle öğrenilebilecek ve OGM'nin resmi internet sitesindeki duyurular kısmından da ilan edilecek.