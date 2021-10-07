Orman Genel Müdürlüğü 47 sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü 47 sözleşmeli personel alacak! İlan Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Orman Genel Müdürlüğü'ne mühendis, laborant, biyolog, büro personeli, tekniker ve destek personeli alınacak. Başvurular, 27 Ekim'de sona erecek. Peki, Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Orman Genel Müdürlüğü personel alımı 2021 başvuru şartları!

Orman Genel Müdürlüğü'ne mühendis, laborant, biyolog, büro personeli, tekniker ve destek personeli kadrolarına 47 sözleşmeli personel alınacak. Resmi Gazete 'de yayımlanan ilana göre, Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu 27 Ekim'de sona erecek.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, 11-20 Ekim 2021 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapabilecek. Başvuru işlemleri 20/10/2021 gecesi saat 23:59’da sona erecek. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - Başvuruda bulunan adayların durumunun; 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan: “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları

yapılmayacaktır.

3- Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

4- Adaylar başvuru tarihinin son günü (20/10/2021) itibariyle Genel ve Özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmektedir.

ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1 - 2020 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden

en az 70 puan almış olmak,

2- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli(Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;

-En az B sınıfı ehliyete sahip olmak,