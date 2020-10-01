Orman Genel Müdürlüğü 274 daimi işçi alacak! Orman Genel Müdürlüğü (OGM) işçi alımı şartları nelerdir? 274 daimi işçi alımı hangi illere ve kadrolara yapılacak?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 274 daimi işçi istihdam edecek. OGM işçi alımı şartları açıklandı mı? 274 daimi işçi alımı başvuruları başladı mı?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 274 daimi işçi istihdam edecek. OGM'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte OGM işçi alımı hakkındaki detaylar…

OGM İŞÇİ ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Orman genel müdürlüğünün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 171 greyder, 56 dozer, 41 ekskavatör ve 6 iş makinesi operatörü olmak üzere 274 belirsiz süreli (daimi) işçi alımı yapılacak.

274 DAİMİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, ŞARTLARI NELERİ?

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) açık iş ilanlarında belirtilecek. Bu ilanlar, 5-9 Ekim tarihlerinde İŞKUR üzerinden yayımlanacak.

İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.

Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanındaki kadro sayısının 4 katı aday çağrılacak. Bu adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.