05 Haziran 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.433 0.34 EURO 10,5720 0.02
USD 8,6820 -0.23 ALTIN 527,070 0.69
CANLI BORSA
TÜMÜ

Orkun Işıtmak ile Merve Yorgancılar evlendi

05 Haziran 2021 Cumartesi - 11:53 | Son Güncelleme : 05 06 2021 - 11:53

Youtuber Orkun Işıtmak, uzun süredir birlikte olduğu, geçtiğimiz yılın mart ayında nişanlandığı Merve Yorgancılar ile dünyaevine girdi.


Kemer Country'de gerçekleşen düğüne Merve Yorgancılar-Orkun Işıtmak çiftinin ailelerinin yanı sıra yakın dostları katıldı.
 
25 yaşındaki Youtuber Orkun Işıtmak, nikah sonrası fotoğrafları kalp emojisi ekleyip, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
 
"BEN EVLENSEM ANCA BU KADAR MUTLU OLURDUM"
 
Müzisyen ve Youtuber Oğuzhan Uğur, sosyal medya paylaşımına, "Lan cidden duygulandım. Ben evlensem anca bu kadar mutlu olurdum. Canım kardeşim Orkun Işıtmak ve muazzör yengemiz Merve Yorgancılar'a bir ömür mutluluklar" mesajını yazdı.
 

ETİKETLER

Orkun Işıtmak Merve Yorgancılar Orkun Işıtmak evlendi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.