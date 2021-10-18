Orionid meteor yağmuru ne zaman? Orionid meteor yağmuru hangi illerden görülecek?

Gökyüzü meraklılarının beklediği Orionid meteor yağmuruna kısa süre kaldı. Ekim ayında gerçekleşecek Orionid meteor yağmurunun gerçekleşeceği tarih merak ediliyor. Orionid meteor yağmuru ekim ayında en yüksek seviyeye ulaşacak ve gökyüzünde görsel bir şölen sunacak. Peki, Orionid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek? Orionid meteor yağmuru nerelerden görülecek? İşte detaylar...

Astronomi tutkunlarının beklediği Orionid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Her yıl Ekim ayında gözlemlenen Orionid meteor yağmurları Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen iki meteor yağmurundan biri olarak biliniyor. Orionid meteor yağmurunun Türkiye'den izlenip izlenmeyeceği de merak edilen konuların başında geliyor. Peki, Orionid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek? Orionid meteor yağmuru nerelerden görülecek? İşte detaylar...

ORİONİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Her yıl Ekim ayında gözlemlenen Orionid meteor yağmurları Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen iki meteor yağmurundan biridir. En son 1986'da izlenen Halley, Güneş etrafındaki bir turunu 76 yılda tamamlıyor. Dünya'dan görülebileceği en yakın tarih ise 2061 yılı oluyor.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Orionid meteor yağmuru olarak adlandırılan olay 20 Ekim Çarşamba - 21 Ekim Perşembe günleri meydana gelecek. Gökyüzünün bulutsuz olması halinde, yapay ışıkların olmadığı yerlerde bu gök olayı rahatlıkla görülebilecek.

ORİONİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışık kirliliğinin olmadığı bölgelerde, Orionid meteor yağmurunu izlemek mümkün olacak. Ayrıca Orionid meteor yağmurunun gece 1 ila 4 arasında en iyi seyir keyfini sunacağı belirtiliyor. Ülkemizden de şehirden uzak ve yüksek yerlerde görülmesi bekleniyor.

METEOR YAĞMURU NASIL OLUŞUR?

Meteor yağmurları, uzayda gerçekleşen en sık uzay olayları arasında yer almaktadır. Gök cisimlerinden çeşitli nedenlerle kopan cisimlerin uzay boşluğunda savrulması ile meydana gelir. Kopan bu ufak gök cisimleri, dünya atmosferine girdiklerinde yüksek hızın neden olduğu sürtünmeden dolayı arkasında ışık bırakır ve böylece meteor yağmuru adı verilen olay gerçekleşmiş olur.