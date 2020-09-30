Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Orionid, her yıl ekim ayında gerçekleşiyor. Orionid meteor yağmurunda saatte 20 civarında, göktaşı izlenebilecek. Peki, Orionid (Avcı) meteor yağmuru ne zaman? İşte Orionid göktaşı yağmurunun izlenebileceği tarih...

Gökyüzü tutkunları tarafından büyük merakla takip edilen meteor yağmurlarının bir yenisi geliyor. Her yıl ekim ayında gerçekleşen Orionid (Avcı) meteor yağmurunda saatte 20 civarında göktaşı gözlemlenebilecek. Peki, Peki, Orionid (Avcı) meteor yağmuru ne zaman? İşte Orionid göktaşı yağmurunun izlenebileceği tarih...

Göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Orionid meteor yağmuru, tıpkı ağustos ayında izlenen Perseid meteor yağmuru gibi bir kuyruklu yıldızdan kopan meteorların, Dünya’ya düşmesiyle oluşuyor.

Meteorların dünya atmosferine girdiği zaman uzayda bıraktıkları belirgin ışıklı izin havanın yüzeyleriyle sürtüşmesinden doğan kızışması olarak tanımlanan meteor yağmurları, doğa olayı tutkunlarının beklediği olaylardan biri.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NEDİR? ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Her yıl ekim ayında yaşadığımız Orionid yağmurları, Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen iki meteor yağmurundan biri. İsmini Orion (Avcı) takımyıldızından geliyorlarmış gibi görünmelerinden alıyor. Orionid meteor yağmuru 15 – 29 Ekim tarihleri arası en belirgin olacak. 21 Ekim gecesi yağmurun en yoğun olduğu zaman olacak. Bu tarihler arasında saatte 20 ila 30 meteor görmek mümkün. Ekim’in 19’undan sonra Ay yeniay evresinde olacak. Yani ışık kirliliği olmayan bir yerde meteor yağmurunu rahatlıkla izlenebilir.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NASIL İZLENEBİLİR?

Orionidler'in dağıldığı nokta yaklaşık olarak Betelgeuse yıldızının bulunduğu bölgedir. Ama meteorlar bu bölgede her tarafa doğru yayıldığından gökyüzünün her yerinden Orionidler'i görebilirsiniz. Gece 01.00 ile 04.00 saatleri arasında net bir şekilde görülebiliyor. Bu meteor yağmuru ülkemizden de teleskopla rahatlıkla izlenebilir. Ayrıca çıplak gözle de görülebilirler. Özellikle gece saat 1 ile 4 arasında gökyüzüne bakanlar, eğer ışık kirliliği olmayan bir bölgedelerse, meteor yağmuruna tanık olabilirler. Şu anda beklenen oran, saatte 30 kayan yıldız düzeyinde!