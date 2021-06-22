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Orhan Seyfi Şirin, hayatını kaybetti

AA |  22 Haziran 2021 Salı - 9:47 | Son Güncelleme : 22 06 2021 - 9:47

Gazeteci, şair ve yazar Orhan Seyfi Şirin, 60 yaşında hayatını kaybetti.


Gazeteci, şair ve yazar Orhan Seyfi Şirin, 60 yaşında  hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.  Abdulkadir Emeksiz, aynı zamanda senarist olan Şirin'in vefatını Twitter  hesabından duyurdu. Emeksiz, paylaşımında, "Seyfi Şirin ağabeyi bugün kaybettik. Bir şair,  bir hikaye yazarı, romancı, bir senarist gitti. Rahmetle Seyfi ağabey, mekanın  cennet olsun." ifadelerini kullandı.
 
Orhan Seyfi Şirin kimdir?
 
Eskişehir'de 1961 yılında dünyaya gelen Seyfi Şirin, İstanbul  Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 1985 yılında  mezun oldu.
 
Şirin, 1985'te ilk şiir kitabı "Yaşanmamış Sonbahar"ı okurlarla  buluşturdu. Aynı yıllarda Varlık Film ve TRT'de senaryo yazarlığı yapan Şirin,  "Cennet Atları", "Berlin Türküleri", "Ata'nın Rüyası", "Bilimkurgucu Çocuk  Krallar Dönemi"nin aralarında bulunduğu 30'a yakın roman kaleme aldı.
 
"Devler ve Böcekler" adlı ikinci şiir kitabını okurların beğenisine  sunan Orhan Seyfi Şirin, çocuk dizi film ve çizgi filmin yanı sıra bilim kurgu  romanlarına, Uğur Dündar'ın programları başta olmak üzere gerçek hayat kesitleri  sunan haber programlarına yazarlık ve dramaturgluk yaptı.
 
Orhan Seyfi Şirin, 1987 yılında "Bekleyiş" adlı senaryosuyla TEV'in  "En İyi Senaryo Ödülü"nü kazandı. Ayrıca 1996'da Hürriyet Gazetesi TV Yıldızları  Yarışması'nda senaryo yazdığı programlara katkılarından dolayı ödül aldı.
 
Ankara ve İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Şirin'in yazdığı birçok  şiir bestelenerek dinleyicilerle buluştu. Şirin'in bestelenmiş eserleri Songül  Karlı, Zeyno, Naide Polat, Seher Dilovan, Arif Nazım, Güler Işık, Kerem Özdemir  gibi sanatçılar tarafından seslendirildi.
 
Bu bestelerden en tanınmışı Songül Karlı'nın yorumladığı "Omuz Omuza"  adlı eseri oldu. Eser, üç milyondan fazla satmasının yanı sıra birçok siyasi  parti tarafından seçim şarkısı olarak kullanıldı.
 
Şirin, aynı zamanda TRT, TGRT, Kanal 6 ve Kanal D kanalarında uzun  yıllar çalıştı ve çeşitli bölümlerde idarecilik görevi üstlendi.
 
  
 
    İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yükselokulu'nda ve özel  dershanelerde "Senaryo" ve "Yaratıcı Yazarlık" dersleri de veren Şirin, 1999'da  bütün bu çalışmalarının bir özeti sayılabilecek "Din Sömürgenleri ve Cuma  Eylemlerinin 400 Yıllık Tarihi" adlı kitabı kaleme aldı.
 

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