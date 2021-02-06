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Orhan Pamuk'la ilişkisini anlattı! 'Benimle keyif yapıp, onunla geziyordu'
Orhan Pamuk'un eski sevgilisi ressam Karolin Fişekçi, sosyal medya üzerinden ünlü yazarla ilişkisini anlattı. Önceki gün sosyal medya üzerinden yapılan bir yayına katılan Fişekçi, "Benimle keyif yapıp, Hint yazar Kiran Desai ile resmi davetlere gidiyordu" dedi.
Karolin Fişekçi’nin adı ilk kez 2011’in aralık ayında Orhan Pamuk’la yan yana çekilmiş fotoğrafının ortaya çıkmasıyla duyulmuştu.