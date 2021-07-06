Orhan İnandı kimdir, nerede yakalandı? Orhan İnandı Türkiye'de mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı konuşmada, MİT'in başarılı bir operasyona daha imza attığını söyleyerek, FETÖ'nün üst düzey sorumlusu Orhan İnandı'nın Türkiye'ye getirildiğini "MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir." Sözleriyle duyurdu.

FETÖ’nün Kırgızistan'daki gizli yöneticisi, İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde yeşil kategoride bulunan Orhan İnandı MİT tarafından yapılan operasyonla Türkiye’ye getirildi.

Orhan İnandı kimdir?

Orhan İnandı'nın, Kırgızistan'da 1990'lı senelerde FETÖ ile bağlantısının olduğu biliniyor.

İnandı'nın Sebat Kırgız-Türk okullarının kurucusu olduğu biliniyor.

Kırgızistan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Sebat okullarının adı Sapat olarak değiştirildi. Okulların genel müdürü bir Kırgızistan vatandaşı olmuştu.

Söz konusu okullar 1992 senesinden beri Kırgızistan'da faaliyet gösteriyor. Bu okullarda 16 lise, bir üniversite, 5 orta okul yer alıyor.

1995'ten bu zamana kadar Kırgızistan'da olan İnandı'nın Kırgız vatandaşlığı var.