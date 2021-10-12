'Orhan Gencebay hastanelik oldu' haberlerine yanıt eşi Sevim Emre'den geldi!

Orhan Gencebay'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Şişli 'deki özel bir hastane de tedavi altına alındığı bugün bazı medya organlarında yer aldı. Hatta bazı internet sitelerinde ise Orhan Gencebay ’ın kalp rahatsızlığı geçirdiği ve Şişli’de bulunan özel bir hastanede gözetim amacıyla tutulduğu iddia edildi.

Çıkan bu iddiaların ardından Sevim Emre ilk açıklamayı posta.com.tr’ye yaptı.

Sevim Emre şu ifadeleri kullandı, “Böyle şeyleri nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Boş yere yakınlarımızı tedirgin ediyorlar. Mevsimsel olarak kontrole geliyoruz. Orhan Gencebay’ın hiçbir şeyi yok. Sağlığı gayet yerinde. Arayıp sorma gereksinimi duyduğunuz için teşekkür ederim” dedi. Böylece Orhan Gencebay hakkında çıkan ‘hastanelik oldu’ iddialarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay geçtiğimiz hafta gerçekleşen düğün töreniyle Seda Han Özmen ile dünyaevine girmişti. Düğün törenin Orhan Gencebay’ı yakın çevresi ve sanatçı dostları yalnız bırakmamıştı. Çırağan Sarayı'nda dünyaevine giren çiftin, mutlu anları kameralara yansıdı. Düğüne 300 davetli katıldı. Düğünde birçok ünlü isim bir araya geldi.