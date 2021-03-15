Orhan Gencebay'dan önemli açıklamalar: İdamımı bile isteyenler oldu!

YERLİ VE MİLLİ DEĞERLERİMİZE ZARAR VEREN ELEŞTİRİLER YAPILIYOR

Düşüncelerde farklılık olabilir ama bunların hiçbiri ülkemizin bütünlüğüne zarar getirecek şeyler olmamalı. Vatansever duyarlılıkla eleştiriler yapılmalı. Yerli ve milli değerlerimize zarar verecek şekilde eleştiri yapanlar var. Bunları ise Türkiye'nin iyi olmasını istemeyen güçler tarafından yönlendirilen kişiler olarak görüyorum. Ülkemize zarar verecek şekilde davranılmamalı. Kendi içimizde farklılığımız olabilir ama uzlaşmayı da bilmemiz gerekiyor. Ülkemizin çok daha iyi olması bizim gayemiz olmalı. Bunun için de dirlik ve birlik içinde olmalıyız.