Orhan Gencebay aşı oldu

Sevim Emre, 76 yaşındaki hayat arkadaşı Orhan Gencebay'ın koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı. Emre, "Orhan Baba aşı oldu.. Herkes şifa bulsun" ifadelerini kullandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de 65 yaş ve üzeri kişilerin aşılanmasına devam ediliyor. Çin'den gelen SinoVac aşısıyla şu ana kadar altı milyondan fazla vatandaş aşılandı.

"HERKES ŞİFA BULSUN"

Geçtiğimiz günlerde sahilde yürüyüş yaparken ayağının takılması nedeniyle düşen duayen sanatçı, sevenlerini korkutmuştu. Sol elinde şişlik ve morarma şikayeti olan, ardından fizik tedavi görmeye başlayan 76 yaşındaki Orhan Gencebay da koronavirüs aşısı oldu.

SEVİM EMRE PAYLAŞTI

Hayat arkadaşının o anlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Sevim Emre, gönderisine, "Orhan Baba aşı oldu. Herkes şifa bulsun" notunu düştü.