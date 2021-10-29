Yağlıdere-Espiye karayolunun Ömerli Mahallesi mevkisinde 26 Ekim günü iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan İsmail Bayram, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Fırın işçisi olan Bayram'ın dün beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine ailesinin onayı alınan Bayram'ın organları bağışlandı. Operasyonla alınan Bayram'ın kalbi, 2 böbreği, karaciğeri ve 2 korneası, hastalara nakledilmek üzere İstanbul ve Samsun'a gönderildi.
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Organları 6 hastaya umut oldu
Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) | 29 Ekim 2021 Cuma - 13:56 | Son Güncelleme : 29 10 2021 - 13:56
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde trafik kazasında yaralandıktan sonra tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen İsmail Bayram'ın (27) organları, 6 hastaya umut oldu.
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