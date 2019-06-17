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Ordu Valiliği'nden açıklama: Devletin valisi hiçbir vatandaşına tuzak kurmaz

AA |  17 Haziran 2019 Pazartesi - 23:10 | Son Güncelleme : 17 06 2019 - 23:10

Ordu Valiliğince 5 Haziran Çarşamba günü CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmadığı iddialarına ilişkin, "VIP salonu içerisine zorla giren ve salonu işgal ederek fiili durum yaratan Sayın Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin, yakışıksız tavır, davranış, eylem ve hakaret içeren söylemleri, ulusal kanallarımızda yayınlanmak suretiyle tüm Türkiye kamuoyunun önüne net bir şekilde koyulmuştur." ifadesi kullanıldı.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İmamoğlu ve beraberindekilerin,  Ordu'da gerçekleştirdikleri program sonrasında özel uçakla İstanbul'a dönüş  yolculuğunda, yasal hakları olmadığı halde Ordu-Giresun Havalimanı VIP Salonu'nu  kullanmak istemeleri üzerine yaşanan olaylara, Valilikçe yayınlanan 6 ve 8  Haziran tarihlerindeki basın duyuruları ile açıklık getirildiği ve yaşanan  sürecin tüm detaylarıyla kamuoyuyla paylaşıldığı" belirtildi.
 
Açıklamada, İmamoğlu ve beraberindekilerin, Ordu-Giresun Havalimanı  VIP salonuna zorla girme ve salonu işgal etme neticesi yaşanan olaylarla ilgili  son günlerde çeşitli basın yayın organlarında ve dün akşam İsmail Küçükkaya  moderatörlüğünde gerçekleştirilen "2019 Seçim Özel" programında İmamoğlu'nun,  "Ordu Valisinin kendilerine tuzak kurduğu" şeklinde açıklamalarda bulunduğu  kaydedildi.
 
İmamoğlu'nun kendisine ve ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu  Milletvekili Seyit Torun'a, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'e ve CHP İl  Başkanı Yusuf Furtun'a rical listesinde bulunmadıklarından dolayı uçak yolculuğu  için VIP salonunu kullanamayacaklarının, o gün görevli olan İl Emniyet Müdür  Yardımcıları G.B, şube müdürü H.A, Havalimanı Şube Müdür Vekili S.A. ve  havalimanı güvenlik amirleri tarafından büyük bir nezaket ve üslup içerisinde,  heyet havalimanına gelmeden önce ve geldikleri esnada defaten söylenildiği  vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"Bu durum o gün havalimanında görevli bulunan güvenlik amirleri ve  görevlileri tarafından düzenlenen ve imza altına alınan tutanakla da sabittir.  Devlet nezaketi ve terbiyesi içerisinde yapılan tüm bu ikaz ve uyarılara aldırış  etmeyen ve havalimanının VIP salonuna gelerek burada görevli bulunan polis  memurlarına ve özel güvenlik görevlilerine mukavemet etmek ve onları itmek  suretiyle VIP salonu içerisine zorla giren ve salonu işgal ederek fiili durum  yaratan Sayın Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin, yakışıksız tavır, davranış,  eylem ve hakaret içeren  söylemleri, ulusal kanallarımızda yayınlanmak suretiyle  tüm Türkiye kamuoyunun önüne net bir şekilde koyulmuştur.
 
Durum böyle olduğu halde gerçeği saptırmak, yapılan çirkin davranış ve  söylemlere kılıf uydurmak, olayı örtbas etmek ve hedef saptırmak maksadıyla Sayın  Ekrem İmamoğlu tarafından dile getirilen 'Ordu Valisi bize tuzak kurdu.' ifadesi  gerçeği yansıtmamakta olup devletin ve valisinin hiçbir vatandaşına tuzak  kuramayacağını, kadim devlet geleneğimizde vatandaşa tuzak kurma gibi bir  davranış veya eylemin söz konusu olamayacağını, devletin bu tür davranışlara  tevessül etmesine de ihtiyacı olamayacağı hususu kamuoyunun bilgisine ve  takdirlerine saygıyla sunulur."
 

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