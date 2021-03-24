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Ordu'nun 4 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

AA |  24 Mart 2021 Çarşamba - 1:18 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 1:19

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.


Korgan, Gürgentepe, Aybastı ve Kabataş ilçelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
 
Söz konusu ilçelerin milli eğitim müdürlüklerince yapılan duyuruda, eğitim ve öğretim kurumlarında 24 Mart'ta yüz yüze eğitimin yapılmayacağı bildirildi.

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