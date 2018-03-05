Ordu'dan Mehmetçik'e doping: 30 bin paket fındık gönderildi

Tüm yurtta olduğu gibi Ünye'den de Mehmetçiğe destek sürüyor. Bu kapsamda Ünye Ziraat Odası da Afrin'deki Mehmetçiğe 30 bin paket fındık götürmek için yola çıktı.

Ünye Ziraat Odası önünde düzenlenen programda konuşan Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, "Çok kısa zaman içerisinde Afrin’deki kardeşlerimiz için çeşitli kampanyalar düzenlendiğini ve bizim de buna benzer bir kampanya düzenlememiz için teklif yapıldı. Hemen girişimde bulunduk 2 bin 500 kg yakın kabuklu fındık tedarik ettik bunu iç fındığa çevirdik. Bir kısmı kavrulmuş bir kısmı normal şekilde 100’er gramlık paketler haline getirdik” dedi.

“Milli Mücadele, Çanakkale ruhunu diriltiyoruz”

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Afrin’de mücadele eden Mehmetçiklerimizin ihtiyaçlarını devletimiz en ince ayrıntısına kadar karşılıyor. Mesele bu değil, mesele bir ruhu yeniden diriltmek, yeniden ayağa kaldırmak. Afrin’de beka meselemiz olarak gördüğümüz bu harekat ile kirli bir planı bozmuş oluyoruz. Bu planı bozarken de yeniden doğuyoruz, yeniden diriliyoruz, Milli Mücadele, Çanakkale ruhunu diriltiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Silahlar, makineler savaşmaz bizim ordumuzu farklı kılan ruhtur”

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ise, "Milletimiz zorlukları hep milli birlik ve beraberlikle, dayanışmayla, kardeşlikle aşmış ve bu net tavrını da her zaman ortaya koymuştur. Bizi biz yapan ve diğer milletlerden farklı kılan da bu. Silahlı Kuvvetlerimiz dünyanın en iyi teçhiz edilmiş ordularından biridir. Silahlar, makineler savaşmaz bizim ordumuzu farklı kılan ruhtur. Bu ruhun muhafaza edilmesi ve gelecek nesillere pekiştirilerek taşınabilmesi için milletimizin desteğini ortaya koyması gerekiyor. 1500 kg iç fındık Mehmetçiklerimize 100’er gramlık 30 bin paket olacak şekilde hazırlandı. Ünye’den dualarımızla Kilis Valiliğimize yolcu edeceğiz. İnşallah bu ruh içerisinde olduğumuz müddetçe kahraman Mehmetçikler en kısa süre içerisinde operasyonlarını tamamlayacaklar ve sağ salim memleketlerine geri dönecekler” diye konuştu.

Programa ayrıca Ünye İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Esat Can Öztürk, Ünye İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Uysal, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Durmuş Zor, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Fındıkları taşıyan araç, törenin ardından Kilis'e gitmek üzere yola çıktı.