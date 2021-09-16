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Ordu'da yol çalışmasında ortaya çıktı! Tam 2 bin yıllık...

AA |  16 Eylül 2021 Perşembe - 20:56 | Son Güncelleme : 16 09 2021 - 20:56

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, yol yapım çalışması sırasında yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen lahit mezar bulundu.


Fatsa Belediyesine bağlı ekipler, Kurtuluş Mahallesi'nde birinci  derece arkeolojik alan yakınında müze uzmanlarının da eşlik ettiği yol yapım  çalışmalarını sürdürürken iki beton yapıya rastladı.
 
Uzmanlar tarafından yapılan incelemede, beton yapıdan birinde   yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen lahit mezar bulunduğu belirlendi.
 
Söz konusu mezarın içerisinde insan kemik kalıntıları ile ziynet  eşyaları bulunduğu ve koruma altına alındığı öğrenildi.
 
  
Diğer beton yapının ise yarın inceleneceği, bu alanın yakınında da  kendiliğinden yıkılan tarihi manastır olduğu belirtildi.
 
Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

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Ordu Fatsa mezar
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