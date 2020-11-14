Ordu'da kan donduran olay! Elleri ve ayakları bağlı şekilde bulundu

“Her tarafı bağlanmış, çuvala konulup dikişmiş”

Sarıalıç Mahalle Muhtarı Mustafa Bilgi, akşam saatlerinde kendilerine gelen ihbar üzerine bulunduklarını söyledi. İçeri girildiğinde gördüklerinin karşısında şoke olduklarını aktaran Muhtar Bilgi, “İlk defa böyle bir şey görüyoruz. Her tarafı bağlı, çuval ve çarşaf içerisine konulmuş bir de üzerine dikilmiş. Sonrasında olay yeri ekipleri geldi ve incelemeler devam ediyor. Bir miktar paranın çalındığı söyleniyor ve ev talan olmuş. Kadını etkisiz hale getirince bütün eşyaları dökmüşler. Evinden televizyonunu da götürmüşler” dedi.