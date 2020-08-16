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Ordu'da arazi kavgası! Ölü ve yaralılar var

16 Ağustos 2020 Pazar - 15:25 | Son Güncelleme : 16 08 2020 - 15:25

Ordu'nun İkizce ilçesinde arazi meselesi nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.


Ordu'nun İkizce ilçesinde Yukarı Karlıtepe Mahallesi'ndeki fındık  bahçesinde, Ramis T. ile kuzeni Hüseyin T. arasında arazi meselesi yüzünden  tartışma çıktı.
 
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramis T, Hüseyin T'ye tabancayla  ateş etti. Bu sırada bahçede bulunan Saadet T. ve Muhammet T'ye de seken  kurşunlar isabet etti.
 
Kaçan Ramis T, evin önünde patoza fındık veren kardeşi Mehmet T'nin  yanına gitti.
 
Ramis T, tabancayla kardeşi Mehmet T. ile patoz sahibi Emre Keş ve  harmandaki kuzeni Ersin T'yi de vurdu.
 
Mehmet T. ve Hüseyin T. olay yerinde öldü, diğer 4 kişi kentteki  hastanelere kaldırıldı. Polis, kaçan Ramis T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Ordu İkizce kavga
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