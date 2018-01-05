Ordu’da alt yapı rekoru!

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), 2017 yılında hayata geçirdiği proje ve yatırım faaliyetleri ile Ordu tarihinde görülmemiş çalışmalara imza attı.

Ordu’nun 19 ilçesini tek tek ele alarak içme suyu ve kanalizasyon sorunlarını çözmeye yönelik yatırımlar gerçekleştiren OSKİ Genel Müdürlüğü, 2017 yılı içerisinde 12 adet su alma yapısı, 15 adet kaptaj ve kuyu, 4 adet içme suyu deposu, 16 adet depo bakım ve onarımı ve 2 adet yeni içme suyu arıtma tesisi inşa etti. Altınordu ilçesindeki yoğun alt yapı yatırımları kapsamında, 58 bin metre kanalizasyon hattı ve 685 bin metre içme suyu hattını da tamamlayarak Ordu ilinin geleceği olan modern alt yapı sistemine dâhil etti.

Yeni yapılan veya yenilenen içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yanı sıra mevcut işletilen hatlarda ise 2017 yılında toplam 37 bin 40 adet içme suyu arızası ile 4 bin 14 adet kanalizasyon arızasına müdahale edildi.

Tankerlerle 8 bin 790 sefer yapılarak 80 bin 164 ton su taşındı

Özellikle yaz aylarında fındık hasat döneminin başlaması ve beraberinde gurbette yaşayan vatandaşların Ordu’ya gelmesiyle birlikte ciddi oranda nüfus artışı yaşanan ilde, nüfusun yoğunlaşmasından, havaların sıcak ve kurak olmasından dolayı mevcut su kaynaklarında da ciddi bir azalma meydana geliyor. Özellikle kırsaldan ve köyden mahalleye dönüşen yerleşim bölgelerinde içme suyuna ihtiyaç duyulurken, yaşanan bu soruna çözüm oluşturmak için OSKİ ekiplerince 2017’de 272 bin 308 km yol gidilip tankerler ile 8 bin 790 sefer yapılarak 80 bin 164 ton içme suyu taşındı.

OSKİ ekipleri, on yılı doldurmuş veya kullanım ömrünü tamamlamış olup, sağlıklı su ölçümü gerçekleştiremeyen sayaçlara müdahale ederek 2017 yılında 28 bin 661 adet su sayacını yeniledi.