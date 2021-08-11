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Ordu'da 17 yaşındaki Belkize feci şekilde can verdi!

Mustafa KIRLAK/FATSA (Ordu), (DHA) |  11 Ağustos 2021 Çarşamba - 19:27 | Son Güncelleme : 11 08 2021 - 19:27

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan fındık işçisi Belkize Çelik (17), hayatını kaybetti.


Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kösebucağı Mahallesinde meydana geldi. Şanlıurfanın Siverek ilçesinden kente fındık hasat sezonu için gelen Belkize Çelik, kaldığı çadırda bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı. Genç kızın yerde hareketsiz şekilde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Çelik'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
 
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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