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Ordu Büyükşehir Belediyesinden "Ertuğrul Gazi büstü" açıklaması

AA |  07 Haziran 2020 Pazar - 22:43 | Son Güncelleme : 07 06 2020 - 22:43

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na konulan Ertuğrul Gazi büstünün, Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a benzetilerek tasvir edilmesinin kendilerini de rahatsız ettiğini ve aynı gün söz konusu büstün kaldırıldığını bildirdi.


Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,  "Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerini Anma Projesi" kapsamında yaptırdıkları  büstlerden "Ertuğrul Gazi" büstünün, Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu  Engin Altan Düzyatan'a benzetilerek tasvir edilmesinin kendilerini de rahatsız  ettiği belirtildi.
 
Aynı gün söz konusu büstün kaldırıldığına işaret edilen açıklamada,  "Konu ile ilgili ihmali bulunan sorumlular hakkında gerekli inceleme ve  soruşturma başlatılmıştır. Gösterilen hassasiyetten dolayı tüm kamuoyuna teşekkür  ediyoruz." ifadesine yer verildi.
 
Ordu Büyükşehir Belediyesinin "Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerini  Anma Projesi" kapsamında Türk tarihinde önemli yere sahip 20 isme ait büst  yaptırılarak 4 Haziran'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yerleştirilmişti.
 
Çalışma kapsamında büstleri yapılan isimler şöyle:
 
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Abdülhamit, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni  Sultan Süleyman, Osman Bey, Alparslan, Oğuzhan, Metehan, Cengizhan, Atilla,  Ertuğrul Gazi, Alaaddin Keykubat, Şeyh Şamil, Dede Korkut, Mimar Sinan, Yunus  Emre, Timur, Ahmet Yesevi, Mehmet Akif Ersoy, İbni Sina."
 
  
 
 
 

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Ordu 15 Temmuz Demokrasi Ertuğrul Gazi Engin Altan Düzyatan
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