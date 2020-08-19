20 Ağustos Perşembe günü ATO Congresium'da yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı toplantıya katılmak üzere karayolu ile Ankara’ya hareket eden Başkan Güler’in içinde bulunduğu makam otomobili Kırıkkale yakınlarında trafik kazası geçirdi.
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- Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler trafik kazası geçirdi
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler trafik kazası geçirdi
19 Ağustos 2020 Çarşamba - 14:54 | Son Güncelleme : 19 08 2020 - 14:59