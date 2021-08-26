Orçay halka arz ne zaman? Orçay halka arz hisse fiyatı ne? İşte talep toplama tarihi!

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret halka arz tarihleri belli oldu. SPK’dan onay alan Orçay'ın halka arz tarihleri belli oldu. Peki, Orçay halka arz ne zaman? Orçay halka arz hangi banka üzerinden gerçekletirilecek? Orçay halka arz hisse fiyatı ne? İşte talep toplama tarihi!

Orçay halka arz tarihleri belli oldu. ORÇAY'ın SPK’nın onay vermesiyle birlikte talep toplama tarihleri de duyuruldu. Peki, Orçay halka arz ne zaman? Orçay halka arz hangi banka üzerinden gerçekletirilecek? Orçay halka arz hisse fiyatı ne? İşte talep toplama tarihi!

Orçay’ın halka arzında talep toplama tarihleri ve diğer tüm detaylar belli oldu. Yapılan açıklama kapsamında halka arzdan yararlanmak isteyen kişiler belirtilen fiyatı ödeyerek katılım sağlayabilecekler. İşte bilinmesi gereken bazı detaylar…

ORÇAY HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret AŞ'nin 5 liradan, YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ'nin 20 liradan, Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 9,90 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

Kurul, Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret AŞ'nin 5 liradan, YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ'nin 20 liradan, Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 9,90 liradan halka arzına onay verdi.

ORÇAY HALKA ARZ NE ZAMAN, EŞİT Mİ?

Halka arzda talep toplama tarihleri 27-31 Ağustos 2021 olarak duyuruldu. Halka arz, 9,90 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, tamamı sermaye artırımı yoluyla olmak üzere toplam 8.000.000 TL nominal değerli payın halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %39,09 olacak.