Kağıt Ev dizisinde Cemre karakterinin hastalığı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Saldırgan, kontrolsüz ve öfke sorunları yaşayan Cemre karakterinin dizide birini öldürmesiyle birlikte Orbitofrontal Korteks tanısı konulmasıyla pek çok kişi bu hastalığın ne olduğunu merak ediyor. Peki, Orbitofrontal Korteks nedir? Savaşçı geni nedir? Kağıt Ev Cemre'nin hastalığı ne? İşte detaylar...

Kağıt Ev dizisi Cemre karakterinin hastalığı ile gündemde... Cinayet işleyen Cemre karakterinin öfke, kontrolsüz davranışlar ve saldırgan tavırlar sergilemesiyle ortaya çıkan hastalık herkesi şaşırtıyor. Beyin sinirlerinden kaynaklanan ve gen ile alakalı olan Orbitofrontal Korteks pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Kağıt Ev Cemre'nin hastalığı ne? Orbitofrontal Korteks nedir? Savaşçı geni nedir? İşte detaylar...

Sürükleyici senaryosuyla herkesi ekran başına kilitleyen Kağıt Ev'de Cemre karakterinin hastalığı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Dizide şiddet eğilimleri gösteren, öfke sorunları yaşayan Cemre'nin kontrolsüz davranışları ve saldırgan tavırları sonunda bir cinayete neden olur. Dizide Cemre'nin beyin görüntülemeleri incelenir ve doktoru tarafından Orbitofrontal Korteks konur.

ORBİTOFRONTAL KORTEKS NEDİR?

Orbitofrontal korteks, beynin en ilginç kısımlarından biridir. Kişilik, duygular ve en önemlisi sosyal davranışlarla ile ilgilidir. Orbitofrontal korteks beyinde frontal lob alanında bulunan ve insan beyninin en az anlaşılmış bölgelerinden biridir. Bu bölgenin duyu entegrasyonunda, duygusal değerlerin temsil edilmesinde, karar verme süreçlerinde ve kişinin beklentilerinde yer aldığı düşünülmektedir.

Sergilediği davranışlara öfke ve şiddetin hakim olduğu insanlarda bu durumun yetiştirilme tarzından mı yoksa genlerinde bulunan belli özelliklerin mi etkili olduğu bilim adamlarının çalışmalarına konu olmaya başladı.

Ünlü bir nörolog olan Antonio Damasio, bu durumu en çok inceleyen bilim insanlarından biridir. Yaptığı çalışmalar ile orbitofrontal korteksin duygularımız ve karar verme sürecimizle çok ilgili olduğu sonucuna vardı. Orbitofrontal korteks beynin ön kısmında bulunur. Göz yuvalarımızın tam üstünde ve duyusal alanlara, duygu ve hafızaya bağlı olan limbik sistemin yapılarıyla doğrudan bağlantılı bir şekilde hareket eder.

Orbitofrontal korteks kişilerin bir takım hareketlerin gelecekte olumlu ya da olumsuz duygular uyandırıp uyandırmayacağını öngörmesini sağlar. Bazen kişilerin yapmış olduğu eylemler istenen ve beklenen sonuçları ortaya çıkarmaz. Beklediği sonuçlarla karşılaşmayan bireylerin duygu durumlarında tutarsızlık meydana gelmiş olur. Bu tutarsızlık daha sonraki gelecek tahminlerini iyileştirmek için orbitofrontal kortekse iletilir.

Orbitofrontal korteks hafıza, problem çözme, dikkat vb. mantık gerektiren alanlarda karar vermemizi sağlar. Bu sayede “Meyve mi yoksa tatlı mı yesem?”, “Yürüyüşe mi çıksam yoksa evde kalıp film mi izlesem?” gibi ikilemlerde kaldığımızda bizi daha sağlıklı ve faydalı olan seçeneğe yönlendirir. Bu bölgenin zarar görmesi ise kötü seçimler yapmamıza ya da düşünmeden hareket etmemize, yani bir başka ifadeyle dürtüselliğe neden olur.

Cinayet işleyenlerin beyinlerindeki gri maddenin, diğer suçlulardan daha az olduğu bulundu. Yine de cinayet işlemeyen fakat minimal şiddet suçluları arasında farkların daha az olduğu belirtiliyor.

Orbital frontal korteks ve anterior temporal loplar en büyük etkinin görüldüğü bölgelerdir. Cinayet işleyen erkeklerde, şiddet veya şiddet içermeyen suç işleyenlere göre bu kısımda çok daha az gri madde bulunuyor.

SAVAŞÇI GENİ NEDİR?

Son yıllarda yapılan araştırmalar insanlarda bulunan “savaşçı geni“nin (warrior gene), insan davranışındaki şiddet ve saldırganlık unsurunu tetikleyen başlıca faktör olduğunun düşünülmesine yol açıyor.

Şiddet eğilimli insanlar üzerinde yapılan araştırmalarda başlangıç noktasını bu eğilimin doğuştan mı geldiği yoksa yetiştirilme, kötü aile ve çevre koşullarından mı kaynaklandığı sorusu oluşturuyor. Fakat araştırmalar sanılanın aksine, savaşçı geninin dövüşçüler, motorcular ve sert görünümlü insanlar kadar Budist keşişlerde ve sakin görünümlü az konuşan insanlarda görülebildiğini ortaya koyuyor.

Savaşçı geni olmayan insanlarda kandaki seratonin hormonunun parçalanmasını sağlayan gen, savaşçı geni bulunduğu söylenen kişilerde pasif olduğundan, parçalanmayan seratonin hormonu kişilerin öfke ve cinnet nöbetleri geçirmesine ve diğer insanlara zarar vermelerine yol açıyor.

KAĞIT EV DİZİSİNİ KONUSU NE?