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Oraya akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı...
Bulgaristan'dan günübirlik alışveriş için Edirne'ye gelen turist sayısı her geçen artıyor. Koronavirüs salgınına rağmen gelen komşu vatandaşları, iğneden ipliğe çok sayıda ihtiyacını kentten karşılıyor.
Bulgaristan’ın 1 Eylül itibariyle karantina sürecini kaldırmasının ardından, Edirne’ye gelmeye başlayan Bulgar turistler, cuma günleri ve özellikle hafta sonları kentte adım atacak yer bırakmıyor.