Orangutan 130 kez vurularak öldürüldü

Asya'daki Borneo adasının Endonezya'ya ait bölümünde erkek bir orangutan havalı tüfekle 130 kez vurularak, birçok kez bıçaklanarak ve dövülerek öldürüldü.

ABC News'teki habere göre soyu tehlikede olan türde bir orangutan da geçtiğimiz ay vurularak öldürülmüştü.

Güvenlik güçlerinden yerel polis şefi Teddy Ristiawan büyük-maymunun Pazartesi günü hastaneye götürüldüğünde orangutanın hala hayatta olduğunu fakat Salı sabahı öldüğünü söyledi. Orangutan Koruma Merkezin'den yapılan açıklamada orangutanın vücudunda 70'ten fazlası kafasında olmak üzere 130 havalı tüfek topu bulunduğunu, orangutanın vurulma sebebiyle kör olduğunu, keskin objelerle açılmış 17 açık yarasının olduğu ve göğsünde keskin olmayan bir cisimle alınmış darbeler olduğu belirtildi.

Çevreci websitesi Mongabay'ın haberine göre Ocak ayı ortasında bir orangutan daha kafası kesilmiş ve onlarca kez havalı tüfekle vurulmuş bir şekilde bulunmuştu.