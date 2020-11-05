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Öpmelere doyamadı! Öykü ve Can çifti...

Öpmelere doyamadı! Öykü ve Can çifti... Öykü Karayel ile eşi Can Bonomo öğle saatlerinde baş başa yemek yerken objektiflere yansıdı.
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