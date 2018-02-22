Operasyonlar artık insansız olacak

KÜRESEL AKTÖR TÜRKİYE

İçinde insan olmadan, uzaktan kumanda ile hareket ettirilecek yeni ve modern tank üretimi gerçekleştiğinde Türkiye savunma sanayisinde çığır açacak. Milli savunma ihtiyaçlarımızı temin etmek için gerçekleştirilen proje tamamlandığında savunma sanayi ihracatının artması ve Türkiye’nin bu sektörde küresel düzeyde önemli aktör haline gelmesi de sağlanacak.

TERÖR OPERASYONLARINDA AKTİF GÖREV

Türkiye’nin yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü terör operasyonlarında kullanılması planlanan insansız tankın sıcak çatışmalarda da aktif görev alması bekleniyor.

MİNİ TANK ANKEBOT

Konya'da endüstriyel elektronik sektöründe faaliyet gösteren bir firma, insansız kara aracı mini ANKEBOT’u üretmişti. Bir metre yüksekliği ve 1,5 metre uzunluğundaki paletli mini tank, 8 saatlik aküsü, saatte 6 kilometre hız kapasitesiyle 100 kilogram yükü taşıyabiliyor.

Tehlikeli bölgelerin keşfinde güvenlik güçlerine katkı sağlaması amaçlanan araç, yetenek ve özellikleriyle savunma sanayisinin ilgisini çekti.

İNSANSIZ ARAÇLAR

İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava araçları (SİHA) ülkelerin sahip olmak istedikleri çok kritik hava araçları arasında yer alıyor. Bu İHA ve SİHA sistemleri sayesinde hem keşif – gözetleme hem de taarruz yapılabiliyor. Kolluk kuvvetlerinin riskli bölgeye girmeden bölgenin İHA’lar tarafından taranması, lazer işaretlemelerinin yapılması ve koordinat bilgilerinin paylaşılması kolluk kuvvetlerine büyük avantaj sağlıyor.

Bu sebeple İHA’ların ülke envanterinde bulunması caydırıcılık açısından büyük önem taşıyor. Türkiye’de ANKA, KARAYEL, BAYRAKTAR insansız hava araçları görevlerini aktif olarak yerine getiriyor.