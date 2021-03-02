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Operasyon haberleri peş peşe geldi! Çok sayıda gözaltı...

AA |  02 Mart 2021 Salı - 8:54 | Son Güncelleme : 02 03 2021 - 9:34

Çok sayıda ilde FETÖ'ye operasyon yapıldı. İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 28'i yakalandı. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanması soruşturmasında 44 kişi için gözaltı kararı aldı.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün  finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve buraya bağlı  alt şirketlerde çalıştıkları, farklı bankalardan kredi çekerek Bank Asya'ya  yatırdıkları belirlenen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
 
 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince  İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Erzurum, Kırklareli ve Kahramanmaraş'ta  düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 28'i yakalandı.
 
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital  malzeme ele geçirildi.
 
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 12 kişiden  7'sinin yurt dışında olduğu, 5 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
 
JANDARMA KOMUTANLIĞI'NA OPERASYON
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör  Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler"  yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı  verdi. 
 
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı  (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) çalışması sonucu, FETÖ'nün Jandarma  Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanmasına mensup oldukları tespit  edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca  yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında çeşitli kamu kurumlarından ihraç  edilenlerin de bulunduğu 44 şüpheli hakkında Ankara merkezli 26 ilde gözaltı  kararı verildi.
 
Şüphelilerden 25'i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına  yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü  ekiplerince devam ediliyor.
 
KARA KUVVETLERİ'NE OPERASYON
 
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına  yönelik soruşturma kapsamında biri albay 24 kişi hakkında gözaltı kararı  verildi.
 
 
  
 

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