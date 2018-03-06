Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?

PKK/PYD’nin 25 kadar üst düzey yöneticisinin geçen hafta Afrin’de toplantı yaptığı istihbaratı gelince SİHA ve İHA’lar havalandı. Ancak toplantı birden dağıldı. Örgüt yöneticileri kaçtı, planlanan operasyon da iptal edildi. Bir yetkili, örgüt yöneticilerinin, toplantının tespit edildiğini öğrendikleri görüşünü taşıdıklarını iletti. İHA ve SİHA’larla ilgili bilgiyi kimin ulaştırdığına gelince, olağan şüpheli ülke malum.

Zeytin Dalı Harekâtı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hafta sonunda önemli bölgeleri kontrol altına almayı başardı.

Operasyonun batı cephesinde Mehmetçik ve ÖSO güçleri Raco’ya girdi. Kent merkezi henüz tam anlamıyla temizlenmedi, meskun mahal taraması yürütülüyor.

Doğu cephesinde ise Burseya Dağı’nın bitişiğindeki Bafilon Dağı kontrol altına alındı.

Bafilon Dağı’nın konumu, Azez’den güneye gidişleri sağlayacak güzergâhın güvenliğini sağlamak bakımından önemli.

Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, Bafilon’un diğer bir önemi ise PKK /PYD unsurlarının kendi aralarındaki iletişimi sağlayan uzun menzilli haberleşme sisteminin burada kurulu olması.

Burseya Dağı’nda inşa edilen yeraltı tünellerinin benzerlerinin Bafilon’da da bulunduğu, hatta Burseya ile Bafilon arasında yaklaşık 4.5 kilometrelik tünel inşa edildiği yerel kaynaklar tarafından ifade ediliyor.

DİĞER SİLAHLI GÜÇLER

Ayrıca bölge, PKK/PYD’nin kontrolündeyken Azez kent merkezine havan atışlarıyla taciz ateşi yapılıyordu.

İklim şartlarının normale dönmesi, yağışın kesilmesi ve sızmalara olanak sağlayan yoğun sisin ortadan kalkmasıyla birlikte harekât, Afrin kent merkezine doğru ivme kazandı.

Operasyonun merkezinde yer alan Afrin kent merkezinde PKK/PYD’nin terörist gruplarla birlikte silah ve mühimmat yığınağı yaptığını dünkü Büyüteç’te aktarmıştım.

Kaldığımız yerden devam edelim.

Afrin kent merkezi, iki bölümden oluşuyor. Kentin ortasından geçen Midenki ırmağı, Afrin’i doğu ve batı olarak ikiye ayırmış durumda.

İki bölge birbirine iki köprü ile bağlanıyor.

Afrin kent merkezinin çevresi düzlük alanlardan oluşuyor.

Halen Afrin kent merkezini kontrol eden örgüt, aldığı kararla kentin çevresine yaklaşık 4 metre eninde ve 3 metre derinliğinde hendek ler kazmaya başladı.

Ayrıca, Münbiç, Kamışlı, Cizire gibi bölgelerden Afrin merkeze örgütün silahlı gruplarından takviye gönderiliyor.

YIĞINAĞIN BOYUTLARI

Bu grupların toplam sayısının yaklaşık 7 bin olduğu güvenlik kaynaklarınca değerlendiriliyor.

Bu silahlı grupların yanı sıra, kentte füze, roket, doçka, havan ve uçaksavar bulunduğunu dikkate almak gerektiğinde, örgütün yaptığı yığınağın boyutları daha net görülebilir.

TSK’nın hilali andıran harekatı sırasında irili ufaklı pek çok yerleşim birimi kontrol altına alınıyor.

Bu yerleşim alanları aynı zamanda özellikle patlayıcı tuzaklamalarına karşı detaylı biçimde inceleniyor.

Bu süreçte, örgütün kademeli olarak geri çekildiği alanlarda bulunan yerleşim bölgelerindeki köyleri ve çatışma alanlarını zayiat verebilmek amacıyla tuzaklayarak terk ettikleri görülüyor. Bu nedenle kontrol altına alına bölgelerin tam güvenli hale getirilmesi zaman alıyor.

Sahadan gelen istihbaratlarda, PKK/PYD’nin, Mehmetçik’e karşı uzun soluklu bir çatışma ortamına hazırlandığı anlaşılıyor.

DAHA GÜÇLÜ PLANLAMA

Afrin kent merkezinde silahlı teröristlere yaklaşık bir yıl yetecek kadar gıda stoklandığı bilgisi sahadan ulaşan başka bir istihbarat.

Güvenlik güçlerinin, geçmişte Sur’da yürüttüğü hendek operasyonları olarak tanımlanan “meskun mahal operasyonları” yaklaşık 6 ay sürmüştü.

Bu süreçte, Diyarbakır ’ın Sur ilçesindeki 6 mahalle teröristlerden temizlendi.

Şimdi hedefteki Afrin, Diyarbakır il merkezinin üçte ikisi büyüklüğünde.

Yaşam alanları geniş. Dar sokakları var.

Mehmetçik, karşısındaki terör gruplarına karşı daha dikkatli, koordineli ve kararlı.

Afrin’deki handikaplara karşı askeri yetkililer daha güçlü bir harekât planlaması yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamalarında bu konuya dikkat çekiyor.

TOPLANTI İSTİHBARATI

PKK/PYD’nin Afrin kent merkezinde yaşanması olası meskûn mahal çatışmalarına yönelik hazırlıkları, Zeytin Dalı operasyonunu gerçekleştiren askeri komuta kademesinde değerlendirilirken, geçen salı gecesi yine Afrin’de önemli bir gelişme daha yaşandı.

Yerel kaynaklardan gelen bilgiye göre, örgütün üst düzeyinde yeralan 25 kişilik bir grup Afrin’de toplantı yapıyordu. Sahadan gelen istihbarat sonucunda hemen SİHA ve İHA’lar akşam saatlerinde havalandı.

Verilen koordinatlar üzerinde uçuşa başladı ve istihbarat doğruluğu anlaşılınca operasyon için düğmeye basıldı.

Ancak ne olduysa o dakikalarda yaşandı.

Toplantı birden dağıldı.

Örgüt yöneticileri, farklı istikametlere giderek izlerini kaybettirdi.

Adeta filmlerde olduğu biçimde operasyon iptal edildi.

Görüştüğüm bir yetkili, toplantıya katılan örgüt yöneticilerinin, toplantının TSK tarafından tespit edildiğini öğrendikleri görüşünü taşıdıklarını iletti.

OLAĞAN ŞÜPHELİ ÜLKE!

Ankara’ya döndükten sonra üst düzey bir güvenlik yetkilisiyle görüştüm.

Görüşmede, kendisine bu olayı aktardım.

Bir kaç gün önce yaşanan bu olayı anlattığım yetkili; İHA ve SİHA’ların kalktığı bilgisinin bölgede etkinliği bulunan ülkelerce de tespit edilebildiğine işaret etti.

Bu ülkelerin bazılarının örgüte istihbarat verdiği kuşkusuna hatta bu yöndeki bilgilere dikkati çekti.

Olağan şüpheli ülke malum.

Türkiye’nin, stratejik ortağı, NATO müttefiki ABD ile silahlandırdığı ve desteklediği YPG nedeniyle yaşadığı sorunlar da ortada.

Mehmetçik’in karşısında sadece silahlı bir terör grubu yok.

Savaş sadece sahada yürütülmüyor.

Bir çok ülkenin etkin olmaya çalıştığı bir bölgede, dış güçlerin desteklediği bir örgüte karşı mücadele veriliyor.