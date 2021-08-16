Operasyon 41 - 8. bölüm fragmanı yayında!

Tan Takımı ve Siyah Takım, erzak oyununda karşı karşıya geliyor. Son oyundaki hataları yapmamak için savaşan Tan Takımı, Siyah Takıma geçen Halil ile tartışmaya devam ediyor.

Operasyon 41 cuma akşamı saat 23.30'da Kanal D ’de!