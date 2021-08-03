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Operasyon 41 - 6. bölüm fragmanı yayında!

03 Ağustos 2021 Salı - 12:59 | Son Güncelleme : 03 08 2021 - 12:59

Operasyon 41 Yeni Gününde yeni bölümüyle Cuma 22.45'te Kanal D'de! İki takım da Sniper'lara karşı mücadele verecek.


Operasyon 41 - 6. bölüm fragmanı yayında. Operasyon 41 yeni gününde yeni bölümüyle Cuma 22.45'te Kanal D'de! İki takım da Sniper'lara karşı mücadele verecek.
 

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