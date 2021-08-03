Operasyon 41 - 6. bölüm fragmanı yayında. Operasyon 41 yeni gününde yeni bölümüyle Cuma 22.45'te Kanal D'de! İki takım da Sniper'lara karşı mücadele verecek.
- Haberler »
- Medya Haberleri »
- Operasyon 41 - 6. bölüm fragmanı yayında!
Operasyon 41 - 6. bölüm fragmanı yayında!
03 Ağustos 2021 Salı - 12:59 | Son Güncelleme : 03 08 2021 - 12:59
Operasyon 41 Yeni Gününde yeni bölümüyle Cuma 22.45'te Kanal D'de! İki takım da Sniper'lara karşı mücadele verecek.
- Yasaklarla ilgili son dakika gelişmesi! Resmen duyuruldu, bu illerde...
- Gen ilaç halka arz ne zaman işlem görecek? Gen ilaç halka arz sonuç ve hisse fiyatı…
- Twitter’dan yalan haberle mücadele adımı!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangınlar hakkında bilgi aldı
- Manavgat'taki yangından yürek yakan görüntü!
- Ahmet Kural - Çağla Gizem Çelik evleniyor mu?