İki takım da Sniper'lara karşı mücadele verecek. Operasyon 41 - 6. Bölüm cumartesi akşamı saat 22.15’te Kanal D’de!
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Operasyon 41 - 6. bölüm fragmanı!
02 Ağustos 2021 Pazartesi - 10:39 | Son Güncelleme : 02 08 2021 - 10:39
İki takım da Sniper'lara karşı mücadele verecek. Operasyon 41 6. Bblüm Cumartesi akşamı saat 22.15’te Kanal D’de!
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